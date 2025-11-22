Границы не должны меняться силой: западные лидеры на саммите G20 выразили поддержку Украине

Западные лидеры, собравшиеся в субботу в Южной Африке на саммите G20, подчеркнули, что "готовы присоединиться, чтобы обеспечить устойчивый будущий мир", а также добавили, что четко придерживаются принципа, что "границы не должны меняться силой", передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Западные лидеры также подчеркнули поддержку Украины и отметили - "реализация элементов, касающихся Европейского Союза и НАТО, потребует согласия членов ЕС и НАТО соответственно".

The Guardian приводит полный текст заявления: "Мы приветствуем постоянные усилия США по установлению мира в Украине.

Первоначальный проект 28-пунктного плана содержит важные элементы, которые будут необходимы для справедливого и прочного мира. Поэтому мы считаем, что этот проект является основой, которая потребует дополнительной работы.

Мы готовы присоединиться, чтобы обеспечить устойчивый будущий мир. Мы четко придерживаемся принципа, что границы не должны меняться силой. Мы также обеспокоены предложенными ограничениями вооруженных сил Украины, что сделает Украину уязвимой для будущих нападений.

Мы повторяем, что реализация элементов, касающихся Европейского Союза и НАТО, потребует согласия членов ЕС и НАТО соответственно.

Мы пользуемся этой возможностью, чтобы подчеркнуть силу нашей постоянной поддержки Украины. Мы будем продолжать тесную координацию с Украиной и США в течение следующих дней".

Мирный план США для Украины

Соединенные Штаты Америки подготовили для Украины проект гарантий безопасности в рамках "мирного плана" Дональда Трампа по модели статьи 5 НАТО, которая обязывает США и европейских союзников воспринимать нападение на Украину как нападение на все "трансатлантическое сообщество" и соответственно реагировать.

Издание Axios обнародовало 28-пунктовый план президента США Дональда Трампа по миру в Украине. Документ предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.

Высокопоставленный представитель Президента Украины по вопросам безопасности отрицал принятие мирного плана Дональда Трампа. Этот план, разработанный без консультаций с Украиной и европейскими союзниками, предусматривает российский контроль над частью украинских территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп обсудят предложенный США мирный план на следующей неделе.

Напомним

Новый план США по прекращению российско-украинской войны удивил европейское дипломатическое сообщество.

Европейские лидеры срочно координируют ответ на мирный план США и России по Украине. Эта инициатива вызвала панику и беспокойство среди европейских чиновников, которые считают, что она может заставить Украину отказаться от территорий и ограничить размещение сил НАТО.