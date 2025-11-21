Європа поспішає відповісти на мирний план США та росії з "кризовою зустріччю" у суботу - FT

Європейські столиці поспішають скоординувати відповідь на мирний план США та росії щодо припинення війни в Україні, "що, як попереджають чиновники, означатиме "капітуляцію" Києва перед вимогами москви", повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Як пише видання, "план та масштаби тиску США на Україну вразили європейських лідерів та їхні команди національної безпеки, які в п'ятницю поспішали розробити узгоджену відповідь Вашингтону", про що Financial Times повідомили люди, причетні до дипломатичних переговорів.

"Ми всі досі аналізуємо це, але це рухається набагато швидше, ніж ми усвідомлювали, - сказав один із джерел. - Це фактично означає капітуляцію [перед москвою]".

Інший високопоставлений європейський дипломат сказав: "Ми оцінюємо. Головне - зберігати спокій і працювати над більш розумним результатом".

Троє високопосадовців ЄС заявили, що "вони досі не впевнені, чи повністю підтримує Трамп цей план, чи він є предметом внутрішніх розбіжностей в його адміністрації", пише видання.

"Ми повернулися до початкової точки", - сказав інший високопосадовець ЄС, маючи на увазі поширені на початку цього року побоювання, що Трамп змусить Україну прийняти вимоги росії щодо миру або втратить військову підтримку США.

Зусилля європейського ар'єргарду щодо уповільнення або блокування американо-російської пропозиції ускладнюються поїздкою лідерів Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії до Південної Африки на саміт G20 цими вихідними, зазначає видання.

"Посадовці заявили, що готуються до проведення кризової зустрічі європейських лідерів, присутніх у Йоганнесбурзі на саміті, в суботу", - ідеться у публікації.

Європейські лідери обговорять план США та рф щодо припинення війни в Україні із Зеленським та на полях G20 - Bloomberg

Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської комісії, заявила в п'ятницю, що вона "обговорить ситуацію як з європейськими лідерами, так і з іншими лідерами тут, на полях G20".

"Нічого про Україну без України", - сказала фон дер Ляєн, повторюючи давню позицію ЄС щодо мирних переговорів.

Антоніу Кошта, президент Євроради, який представляє 27 лідерів ЄС, заявив, що ЄС "офіційно не повідомляли про жодні [мирні] плани".

Посольство США в Києві, пише видання, "викликало європейських посланців у столиці України для брифінгу щодо плану в п'ятницю вдень разом з міністром армії США Деніелом Дрісколлом". Дрісколл зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським у четвер, щоб викласти пропозицію.

Зеленський і Трамп обговорять мирний план наступного тижня - ЗМІ

"Паніка серед європейських столиць нагадувала попередні епізоди на початку цього року, коли адміністрація Трампа робила пропозиції Україні, не консультуючись та не повідомляючи європейських партнерів", - зазначає видання.

Як пише видання, "окрім вимоги до України відмовитися від контролю над територією, яку вона зараз контролює, європейських чиновників найбільше стурбувала пропозиція заборонити розміщення сил НАТО в Україні та заклик до використання 100 мільярдів доларів заморожених російських суверенних активів у проєктах реконструкції, які принесуть прибуток США".

Як відреагували ринки

Акції європейських оборонних компаній, які цього року різко зросли, оскільки континент збільшив свої зобов'язання щодо витрат, різко впали в п'ятницю вранці, вказує видання. Аерокосмічний та оборонний індекс Stoxx 600 впав на 2,6%. Акції Renk Group впали на 8,2%, Rheinmetall – на 5,7%, а Hensoldt – на 5,2% під час ранкових торгів у Європі.

Ціна на нафту також знизилася: Brent знизилася на 1,2% до 62,64 долара за барель. Ціни на газ впали: ф'ючерси на європейський бенчмарк TTF знизилися на 0,8% до 30,48 євро за мегават-годину.

Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф