Європа поспішає відповісти на мирний план США та росії з "кризовою зустріччю" у суботу - FT

$42.150.06
48.520.22
ukenru
11:38 • 4982 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
10:22 • 8974 перегляди
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
09:41 • 12231 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф
21 листопада, 05:29 • 20115 перегляди
США пропонують Україні безпекові гарантії за моделлю НАТО: деталі "мирного плану" Трампа
21 листопада, 04:00 • 27137 перегляди
Велика Британія готує війська для розміщення в Україні на тлі нового раунду переговорів із США
21 листопада, 04:07 • 39329 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України
21 листопада, 01:12 • 22296 перегляди
В Радбезі ООН Україна заявила про готовність розглядати мирний план США, але не поступиться суверенітетом і територією
20 листопада, 22:25 • 24841 перегляди
США очікують від України проєкт мирної угоди до 27 листопада
20 листопада, 21:45 • 25202 перегляди
Зеленський про зустріч із фракцією: ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу
20 листопада, 20:30 • 22442 перегляди
У Тернополі з-під завалів дістали ще одне тіло: кількість загиблих зросла до 28
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.8м/с
94%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Посол США в ООН пригрозив росії санкціями та поставками зброї Україні, якщо кремль не зупинить війну21 листопада, 02:58 • 21115 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo06:32 • 25588 перегляди
Кількість постраждалих від нічної атаки рф в Одесі та Запоріжжі зросла: показали наслідкиPhoto06:53 • 14000 перегляди
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти08:00 • 22081 перегляди
План Трампа щодо припинення війни в Україні став несподіванкою для дипломатів Європи - CNN08:07 • 12789 перегляди
Публікації
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo11:38 • 4940 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф09:41 • 12199 перегляди
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти08:00 • 22227 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України 21 листопада, 04:07 • 39309 перегляди
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожногоPhoto20 листопада, 15:45 • 58438 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Петро Порошенко
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Дніпропетровська область
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo09:58 • 5888 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo06:32 • 25713 перегляди
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 39079 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 52956 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 74793 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
Tesla Model Y

Європа поспішає відповісти на мирний план США та росії з "кризовою зустріччю" у суботу - FT

Київ • УНН

 • 692 перегляди

Європейські лідери терміново координують відповідь на мирний план США та росії щодо України. Ця ініціатива викликала паніку та занепокоєння серед європейських чиновників, які вважають, що вона може змусити Україну відмовитися від територій та обмежити розміщення сил НАТО.

Європа поспішає відповісти на мирний план США та росії з "кризовою зустріччю" у суботу - FT

Європейські столиці поспішають скоординувати відповідь на мирний план США та росії щодо припинення війни в Україні, "що, як попереджають чиновники, означатиме "капітуляцію" Києва перед вимогами москви", повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Як пише видання, "план та масштаби тиску США на Україну вразили європейських лідерів та їхні команди національної безпеки, які в п'ятницю поспішали розробити узгоджену відповідь Вашингтону", про що Financial Times повідомили люди, причетні до дипломатичних переговорів.

"Ми всі досі аналізуємо це, але це рухається набагато швидше, ніж ми усвідомлювали, - сказав один із джерел. - Це фактично означає капітуляцію [перед москвою]".

Інший високопоставлений європейський дипломат сказав: "Ми оцінюємо. Головне - зберігати спокій і працювати над більш розумним результатом".

Троє високопосадовців ЄС заявили, що "вони досі не впевнені, чи повністю підтримує Трамп цей план, чи він є предметом внутрішніх розбіжностей в його адміністрації", пише видання.

"Ми повернулися до початкової точки", - сказав інший високопосадовець ЄС, маючи на увазі поширені на початку цього року побоювання, що Трамп змусить Україну прийняти вимоги росії щодо миру або втратить військову підтримку США.

Зусилля європейського ар'єргарду щодо уповільнення або блокування американо-російської пропозиції ускладнюються поїздкою лідерів Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії до Південної Африки на саміт G20 цими вихідними, зазначає видання.

"Посадовці заявили, що готуються до проведення кризової зустрічі європейських лідерів, присутніх у Йоганнесбурзі на саміті, в суботу", - ідеться у публікації.

Європейські лідери обговорять план США та рф щодо припинення війни в Україні із Зеленським та на полях G20 - Bloomberg21.11.25, 12:48 • 1448 переглядiв

Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської комісії, заявила в п'ятницю, що вона "обговорить ситуацію як з європейськими лідерами, так і з іншими лідерами тут, на полях G20".

"Нічого про Україну без України", - сказала фон дер Ляєн, повторюючи давню позицію ЄС щодо мирних переговорів.

Антоніу Кошта, президент Євроради, який представляє 27 лідерів ЄС, заявив, що ЄС "офіційно не повідомляли про жодні [мирні] плани".

Посольство США в Києві, пише видання, "викликало європейських посланців у столиці України для брифінгу щодо плану в п'ятницю вдень разом з міністром армії США Деніелом Дрісколлом". Дрісколл зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським у четвер, щоб викласти пропозицію.

Зеленський і Трамп обговорять мирний план наступного тижня - ЗМІ21.11.25, 13:02 • 1004 перегляди

"Паніка серед європейських столиць нагадувала попередні епізоди на початку цього року, коли адміністрація Трампа робила пропозиції Україні, не консультуючись та не повідомляючи європейських партнерів", - зазначає видання.

Як пише видання, "окрім вимоги до України відмовитися від контролю над територією, яку вона зараз контролює, європейських чиновників найбільше стурбувала пропозиція заборонити розміщення сил НАТО в Україні та заклик до використання 100 мільярдів доларів заморожених російських суверенних активів у проєктах реконструкції, які принесуть прибуток США".

Як відреагували ринки

Акції європейських оборонних компаній, які цього року різко зросли, оскільки континент збільшив свої зобов'язання щодо витрат, різко впали в п'ятницю вранці, вказує видання. Аерокосмічний та оборонний індекс Stoxx 600 впав на 2,6%. Акції Renk Group впали на 8,2%, Rheinmetall – на 5,7%, а Hensoldt – на 5,2% під час ранкових торгів у Європі.

Ціна на нафту також знизилася: Brent знизилася на 1,2% до 62,64 долара за барель. Ціни на газ впали: ф'ючерси на європейський бенчмарк TTF знизилися на 0,8% до 30,48 євро за мегават-годину.

Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф21.11.25, 11:41 • 12253 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Санкції
Техніка
Енергетика
Війна в Україні
Європейська комісія
Financial Times
Європейська рада
Рейнметалл
НАТО
Вашингтон
Південно-Африканська Республіка
Франція
Велика Британія
Італія
Німеччина
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Київ