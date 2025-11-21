Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф

$42.150.06
48.520.22
ukenru
10:22 • 1294 перегляди
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
05:29 • 15717 перегляди
США пропонують Україні безпекові гарантії за моделлю НАТО: деталі "мирного плану" Трампа
21 листопада, 04:00 • 23390 перегляди
Велика Британія готує війська для розміщення в Україні на тлі нового раунду переговорів із США
21 листопада, 04:07 • 33339 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України
21 листопада, 01:12 • 20519 перегляди
В Радбезі ООН Україна заявила про готовність розглядати мирний план США, але не поступиться суверенітетом і територією
20 листопада, 22:25 • 23838 перегляди
США очікують від України проєкт мирної угоди до 27 листопада
20 листопада, 21:45 • 24754 перегляди
Зеленський про зустріч із фракцією: ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу
20 листопада, 20:30 • 22286 перегляди
У Тернополі з-під завалів дістали ще одне тіло: кількість загиблих зросла до 28
20 листопада, 17:57 • 29673 перегляди
Зеленський погодився на переговори щодо мирного плану Трампа для України - ЗМІ
20 листопада, 16:14 • 46293 перегляди
Зеленський отримав від США проєкт плану для завершення війни
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
0м/с
100%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Посол США в ООН пригрозив росії санкціями та поставками зброї Україні, якщо кремль не зупинить війну21 листопада, 02:58 • 17647 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo06:32 • 20018 перегляди
Кількість постраждалих від нічної атаки рф в Одесі та Запоріжжі зросла: показали наслідкиPhoto06:53 • 10267 перегляди
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти08:00 • 15159 перегляди
План Трампа щодо припинення війни в Україні став несподіванкою для дипломатів Європи - CNN08:07 • 7754 перегляди
Публікації
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти08:00 • 15426 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України 21 листопада, 04:07 • 33338 перегляди
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожногоPhoto20 листопада, 15:45 • 55123 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
Ексклюзив
20 листопада, 15:30 • 68471 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації20 листопада, 13:38 • 75330 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Стів Віткофф
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Європа
Село
Реклама
УНН Lite
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo09:58 • 2210 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo06:32 • 20257 перегляди
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 37301 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 51222 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 73108 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The New York Times
Опалення

Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф

Київ • УНН

 • 1054 перегляди

Європейські ф'ючерси на природний газ досягли 18-місячного мінімуму, а ціни на нафту впали більш ніж на 1%. Це сталося на тлі пом'якшення прогнозів погоди та обговорення мирної угоди між Україною та росією, запропонованої США.

Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф

Ціни на газ у Європі та на нафту відреагували падінням на мирний план президента США Дональда Трампа між Україною та росією, пише УНН з посиланням на Bloomberg та Reuters.

Ф'ючерси на газ у Європі досягли мінімуму з 2024 року

Європейські ф'ючерси на природний газ, за даними Bloomberg, досягли 18-місячного мінімуму на тлі пом'якшення короткострокових прогнозів погоди та оцінки трейдерами перспектив мирної угоди щодо України.

Ф'ючерси на бенчмарки впали до мінімуму з травня 2024 року, на тлі того, як прогнози про вищі температури сигналізували про послаблення попиту на опалення. Поставки газу, що продовжуються, у великих обсягах і нові розмови про дипломатичні переговори по Україні вивели ринок з кількох вузьких торгових діапазонів.

У четвер Україна заявила про згоду переглянути план, "розроблений за посередництва Вашингтона та москви". Трейдери уважно стежать за розвитком подій, оскільки мирна угода з росією, хоч і вельми невизначена на цей момент, може послабити санкції проти країни, пише видання.

Колишній провідний постачальник газу до ЄС тепер покриває лише близько 10% імпорту блоком палива, проте, як зазначається, додатковий експорт енергоносіїв із росії на світовий ринок, включаючи нафту, може чинити тиск на ціни.

"Закінчення війни може означати, що заборона на постачання російського газу трубопроводами до ЄС так і не відбудеться, що призведе до кращого забезпечення Європи, ніж очікувалося раніше", - заявив Том Маржец-Мансер, директор з газу та СПГ у Європі у Wood Mackenzie.

Трейдери все більше переконуються в тому, що великі світові поставки СПГ дозволять Європі пережити зиму, попри те, що її запаси нижчі від історичних норм. Проте ринок залишається нестабільним протягом опалювального сезону, і будь-яка суттєва зміна попиту чи пропозиції може призвести до різкого руху цін, зауважує видання.

Останні метеорологічні моделі вказують на м'якшу погоду найближчими днями у північно-західній та центральній Європі - це полегшення для ринку після того, як нинішній період холодів підвищив попит на газ та прискорив відбір газу зі сховищ. За словами метеоролога Vaisala Метью Дросса, початок грудня "продовжує бути теплішим порівняно з попередніми прогнозами".

На 9:22 ранку в Амстердамі ф'ючерси на найближчий місяць на газ в Європі знизилися на 2,6% і становили 30,36 євро за мегават-годину.

Нафта розширила падіння до 1%

Ціни на нафту впали більш ніж на 1% у п'ятницю, продовжуючи зниження вже третю торгову сесію на тлі того, як США наполягають на укладенні мирної угоди між росією та Україною, яка може збільшити світову пропозицію, тоді як невизначеність щодо відсоткових ставок стримувала схильність інвесторів до ризику, зазначає Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 83 центи, або 1,3%, до $62,55 за барель на 08:45 за Гринвічем (10:45 за Києвом). Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 1,6%, або 92 центи, до $58,08.

За підсумками тижня обидва контракти, як очікується, впадуть приблизно на 3%, що нівелює зростання минулого тижня.

Ринкові настрої стали ведмежими, на тлі того, як Вашингтон наполягає на мирному плані між Україною та росією, який має покласти край трирічній війні, а санкції щодо російських нафтовидобувних компаній "роснефть" та "лукойл" набудуть чинності у п'ятницю.

"З появою новин про переговори, які відбулися якраз у той момент, коли сьогодні мають набути чинності санкції США щодо двох найбільших російських нафтових компаній, нафтові ринки дещо пом'якшили ризики, пов'язані з постачанням російської нафти", - заявив Джим Рід, керуючий директор Deutsche Bank.

Однак мирна угода може бути ще далеко, зазначає видання.

"Угода далеко не гарантована", - заявили аналітики ANZ у своїй записці для клієнтів, додавши, що Україна неодноразово відкидала вимоги росії як неприйнятні.

"Ринок також скептично ставиться до ефективності останніх обмежень, запроваджених щодо російських нафтових компаній "роснефть" та "лукойл", – зазначили аналітики.

"лукойл" має продати свій величезний портфель акцій за кордоном до 13 грудня, пише видання.

Зміцнення долара також негативно вплинуло на ціни на нафту, і валюта готується до кращого тижня за більш ніж місяць, на тлі того, як інвестори очікують, що Федеральна резервна система США навряд чи знизить процентні ставки наступного місяця.

Аналітик OANDA Кельвін Вонг заявив, що інструмент CME FedWatch показує, що ймовірність зниження ставки у грудні суттєво знизилася до 35% порівняно з приблизно 90% місяцем раніше.

Біткоїн прямує до найгіршого місяця з часів обвалу на крипторинку у 2022 році21.11.25, 11:06 • 1508 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Морози в Україні
Санкції
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Федеральна резервна система
Deutsche Bank
Reuters
Bloomberg
Дональд Трамп
Амстердам
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна