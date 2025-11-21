Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф

Ціни на газ у Європі та на нафту відреагували падінням на мирний план президента США Дональда Трампа між Україною та росією, пише УНН з посиланням на Bloomberg та Reuters.

Ф'ючерси на газ у Європі досягли мінімуму з 2024 року

Європейські ф'ючерси на природний газ, за даними Bloomberg, досягли 18-місячного мінімуму на тлі пом'якшення короткострокових прогнозів погоди та оцінки трейдерами перспектив мирної угоди щодо України.

Ф'ючерси на бенчмарки впали до мінімуму з травня 2024 року, на тлі того, як прогнози про вищі температури сигналізували про послаблення попиту на опалення. Поставки газу, що продовжуються, у великих обсягах і нові розмови про дипломатичні переговори по Україні вивели ринок з кількох вузьких торгових діапазонів.

У четвер Україна заявила про згоду переглянути план, "розроблений за посередництва Вашингтона та москви". Трейдери уважно стежать за розвитком подій, оскільки мирна угода з росією, хоч і вельми невизначена на цей момент, може послабити санкції проти країни, пише видання.

Колишній провідний постачальник газу до ЄС тепер покриває лише близько 10% імпорту блоком палива, проте, як зазначається, додатковий експорт енергоносіїв із росії на світовий ринок, включаючи нафту, може чинити тиск на ціни.

"Закінчення війни може означати, що заборона на постачання російського газу трубопроводами до ЄС так і не відбудеться, що призведе до кращого забезпечення Європи, ніж очікувалося раніше", - заявив Том Маржец-Мансер, директор з газу та СПГ у Європі у Wood Mackenzie.

Трейдери все більше переконуються в тому, що великі світові поставки СПГ дозволять Європі пережити зиму, попри те, що її запаси нижчі від історичних норм. Проте ринок залишається нестабільним протягом опалювального сезону, і будь-яка суттєва зміна попиту чи пропозиції може призвести до різкого руху цін, зауважує видання.

Останні метеорологічні моделі вказують на м'якшу погоду найближчими днями у північно-західній та центральній Європі - це полегшення для ринку після того, як нинішній період холодів підвищив попит на газ та прискорив відбір газу зі сховищ. За словами метеоролога Vaisala Метью Дросса, початок грудня "продовжує бути теплішим порівняно з попередніми прогнозами".

На 9:22 ранку в Амстердамі ф'ючерси на найближчий місяць на газ в Європі знизилися на 2,6% і становили 30,36 євро за мегават-годину.

Нафта розширила падіння до 1%

Ціни на нафту впали більш ніж на 1% у п'ятницю, продовжуючи зниження вже третю торгову сесію на тлі того, як США наполягають на укладенні мирної угоди між росією та Україною, яка може збільшити світову пропозицію, тоді як невизначеність щодо відсоткових ставок стримувала схильність інвесторів до ризику, зазначає Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 83 центи, або 1,3%, до $62,55 за барель на 08:45 за Гринвічем (10:45 за Києвом). Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 1,6%, або 92 центи, до $58,08.

За підсумками тижня обидва контракти, як очікується, впадуть приблизно на 3%, що нівелює зростання минулого тижня.

Ринкові настрої стали ведмежими, на тлі того, як Вашингтон наполягає на мирному плані між Україною та росією, який має покласти край трирічній війні, а санкції щодо російських нафтовидобувних компаній "роснефть" та "лукойл" набудуть чинності у п'ятницю.

"З появою новин про переговори, які відбулися якраз у той момент, коли сьогодні мають набути чинності санкції США щодо двох найбільших російських нафтових компаній, нафтові ринки дещо пом'якшили ризики, пов'язані з постачанням російської нафти", - заявив Джим Рід, керуючий директор Deutsche Bank.

Однак мирна угода може бути ще далеко, зазначає видання.

"Угода далеко не гарантована", - заявили аналітики ANZ у своїй записці для клієнтів, додавши, що Україна неодноразово відкидала вимоги росії як неприйнятні.

"Ринок також скептично ставиться до ефективності останніх обмежень, запроваджених щодо російських нафтових компаній "роснефть" та "лукойл", – зазначили аналітики.

"лукойл" має продати свій величезний портфель акцій за кордоном до 13 грудня, пише видання.

Зміцнення долара також негативно вплинуло на ціни на нафту, і валюта готується до кращого тижня за більш ніж місяць, на тлі того, як інвестори очікують, що Федеральна резервна система США навряд чи знизить процентні ставки наступного місяця.

Аналітик OANDA Кельвін Вонг заявив, що інструмент CME FedWatch показує, що ймовірність зниження ставки у грудні суттєво знизилася до 35% порівняно з приблизно 90% місяцем раніше.

