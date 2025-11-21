Біткоїн прямує до найгіршого місяця з часів обвалу на крипторинку у 2022 році

Біткоїн готується до найгіршого падіння в ціні за місяць з того часу, як у 2022 році криптоіндустрія вразила низка корпоративних банкрутств, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Згідно з даними Bloomberg, найбільша криптовалюта в п'ятницю впала на 6,4% до 81 629 доларів, перш ніж повністю відіграти втрати. О 7:42 ранку за лондонським часом (9:42 за Києвом) вона торгувалася на рівні $84 166. Ефір (Ether) впав на 7,6% до рівня нижче за $2700.

За даними Bloomberg, біткоїн втратив близько 23% своєї вартості у листопаді, що є максимальним місячним падінням з червня 2022 року. Крах проекту стейблкоїнів TerraUSD До Квона в травні того ж року спровокував ланцюжок корпоративних банкрутств, кульмінацією яких став крах біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда.

Попри прокриптовалютну підтримку Білого дому за президента США Дональда Трампа і бурхливе зростання інституційного прийняття, біткоїн впав більш ніж на 30% з рекордного максимуму, встановленого на початку жовтня.

Це падіння послідувало за руйнівною хвилею ліквідацій 10 жовтня, яка знищила 19 мільярдів доларів кредитних токенів і, своєю чергою, знизила сукупну ринкову вартість усіх криптовалют приблизно на 1,5 трильйона доларів.

Тиск на продажі лише посилився за останні 24 години: за даними CoinGlass, було ліквідовано ще 2 мільярди доларів кредитних позицій.

Інституційні організації, схоже, не поспішають купувати на спаді. Група з 12 біржових біткоїн-фондів, зареєстрованих у США, у четвер зіткнулася з чистим відтоком обсягом 903 мільйонів доларів, що стало другим за величиною одноденним викупом з моменту їхнього дебюту у січні 2024 року. Відкритий інтерес до безстрокових ф'ючерсів впав на 35% з жовтневого піку в 94 мільярди доларів.

Загальна ринкова кон'юнктура мало сприяла зростанню. Американські акції, які зростали на тлі відновленого ентузіазму щодо штучного інтелекту після публікації позитивних фінансових результатів Nvidia Corp., втратили позиції на тлі побоювань щодо завищеної оцінки вартості акцій та сумнівів щодо зниження ставки Федеральної резервної системи у грудні.

Nvidia фіксує рекордний дохід у $57 млрд і заспокоює щодо "бульбашки" ШІ

"Загальні настрої надто негативні. Схоже, на ринку спостерігається вимушений попит на акції, і неясно, наскільки він глибокий", - заявив Пратик Кала, який управляє портфелем австралійського хедж-фонду Apollo Crypto.

Тоні Сікамор, аналітик IG Australia, зазначив у своїй замітці, що ринок "також може намагатися перевірити больовий поріг Strategy", маючи на увазі компанію, якою керував Майкл Сейлор, яка зберігала біткоїни у своїх активах. Це важливо, оскільки подальше зниження компанії до точки беззбитковості може призвести до маржин-кол за її позиковими засобами, додав він. Акції Strategy Inc. закрилися у четвер зі зниженням на 5%.

Нагадаємо

Біткоїн давно перестав бути виключно спекулятивним активом і все більше реагує на глобальні політичні та фінансові сигнали - зазначала фінтехекспертка, співзасновниця Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка. За словами Олени Сосєдки, після оновлення історичних максимумів і різкого підйому до рекордних рівнів ринок цифрових активів увійшов у фазу "перегріву".

"Біткоїн зростав занадто швидко. Такі фази завжди закінчуються корекцією. Тут питання лише в її глибині та стрімкості", - пояснила фінтехекспертка.

До того ж, коли ціна криптовалюти починає падати, масові ліквідації маржинальних позицій ще більше прискорюють падіння, створюючи "ефект доміно".

За оцінкою фінтехекспертки, після падіння ринок може перейти у фазу консолідації - стабілізації в певному діапазоні з підвищеною волатильністю. Найбільш ймовірно, що у найближчі пів року вартість біткоїна коливатиметься в межах 100-140 тис. доларів. Однак варто памʼятати, що волатильність крипторинку залежатиме від зовнішніх факторів.

Олена Сосєдка зазначає, що можливі три основні сценарії розвитку подій на ринку цифрових активів.

Базовий сценарій передбачає консолідацію, коли ринок "переварить" корекцію, а біткоїн утримається у широкому торговому коридорі. За позитивним сценарієм, відбудеться відновлення зростання вартості крипти. Такий розвиток подій можливий за умов послаблення долара, сприятливої політики центробанків та поновлення великих інституційних вливань у біткоїн. Це може призвести до зростання вартості монети навіть до 150-200 тис. дол.

Негативний сценарій передбачає ще глибшу корекцію. У разі різкого посилення регуляції або глобального переходу інвесторів у безризикові активи біткоїн, на думку Олени Сосєдки, може опуститися ще нижче і утримуватися на рівні менше ніж 100 тис. дол.