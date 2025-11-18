$42.070.02
Ринок криптовалют пережив одну з найпомітніших корекцій цього року, біткоїн просів приблизно на 30% з початку жовтня. Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила причини падіння та окреслила очікування щодо подальшої поведінки ринку.

Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти

Ринок криптовалют за останні тижні пережив одну з найпомітніших корекцій цього року. Біткоїн з початку жовтня просів приблизно на 30%, потягнувши вниз і більшість інших монет. Фінтехекспертка, співзасновниця Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка в ексклюзивному коментарі УНН пояснила, які фактори стоять за падінням цифрових активів, та окреслила очікування щодо подальшої поведінки ринку.

Нестабільність у США = коливання ринку крипти

Як зазначає Олена Сосєдка, біткоїн давно перестав бути виключно спекулятивним активом і все більше реагує на глобальні політичні та фінансові сигнали. За її словами, нинішня корекція вартості монети багато в чому пов’язана зі зростанням ризиків у США – шатдауном, дискусіями навколо бюджету та загальною невизначеністю на фондовому ринку.

"Коли інвестори повертаються до обережних стратегій, першими під тиск потрапляють високоволатильні активи. Криптовалюти якраз очолюють цей список", – пояснила фінтехекспертка.

Перегрітий ринок і природна корекція ціни

За словами Олени Сосєдки, після оновлення історичних максимумів і різкого підйому до рекордних рівнів ринок цифрових активів увійшов у фазу "перегріву".

"Біткоїн зростав занадто швидко. Такі фази завжди закінчуються корекцією. Тут питання лише в її глибині та стрімкості", – пояснила фінтехекспертка.

До того ж, коли ціна криптовалюти починає падати, масові ліквідації маржинальних позицій ще більше прискорюють падіння, створюючи "ефект доміно".

Зміна динаміки інституційного попиту

Олена Сосєдка нагадує, що попередні хвилі зростання біткоїна значною мірою були пов’язані з рекордними притоками в спотові ETF на базі BTC. Це "кошики активів" (акцій, облігацій, золота, криптовалют тощо), які купують у вигляді одного біржового цінного паперу. Саме ETF забезпечували сильний інституційний попит монети.

"Як тільки темпи притоку в біткоїн-фонди зменшуються, ринок миттєво це відчуває і реагує. До того ж частина інвесторів фіксує прибуток, що додатково тисне на ціну", – пояснює вона.

Що буде з крипторинком найближчими місяцями

За оцінкою фінтехекспертки, після падіння ринок може перейти у фазу консолідації – стабілізації в певному діапазоні з підвищеною волатильністю. Найбільш ймовірно, що у найближчі пів року вартість біткоїна коливатиметься в межах 100–140 тис. доларів. Однак варто памʼятати, що волатильність крипторинку залежатиме від зовнішніх факторів.

Олена Сосєдка зазначає, що можливі три основні сценарії розвитку подій на ринку цифрових активів.

Базовий сценарій передбачає консолідацію, коли ринок "переварить" корекцію, а біткоїн утримається у широкому торговому коридорі.

За позитивним сценарієм відбудеться відновлення зростання вартості крипти. Такий розвиток подій можливий за умов послаблення долара, сприятливої політики центробанків та поновлення великих інституційних вливань у біткоїн. Це може призвести до зростання вартості монети навіть до 150–200 тис. дол.

Негативний сценарій передбачає ще глибшу корекцію. У разі різкого посилення регуляції або глобального переходу інвесторів у безризикові активи біткоїн, на думку Олени Сосєдки, може опуститися ще нижче і утримуватися на рівні менше ніж 100 тис. дол.

Нагадаємо

Ціна біткойна досягла 89 500 доларів та опинилась на найнижчому рівні з квітня 2025 року, водночас загальна ринкова вартість понад 18 000 монет, відстежуваних CoinGecko, впала на 25%,  "знищивши" близько 1,2 трлн доларів

Лілія Подоляк

