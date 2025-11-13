Трамп підписав закон, що завершив найтриваліший шатдаун в історії США
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп підписав закон про державне фінансування, офіційно завершивши найтриваліший шатдаун в історії країни. Документ потрапив на стіл глави Білого дому після голосування Палати представників.
Деталі
Зазначається, що документ потрапив на стіл глави Білого дому після того, як Палата представників проголосувала за його схвалення.
Майже кожен республіканець у Палаті представників, а також кілька демократів, проголосували за законопроєкт, який 30 січня створює нову прірву у фінансуванні в Конгресі, але деякі критично важливі програми, що потрапили в пастку нещодавнього припинення роботи уряду, будуть захищені від майбутніх політичних суперечок, оскільки законопроект передбачає фінансування кількох ключових агентств до кінця 2026 фінансового року
Нагадаємо
Палата представників Конгресу США проголосувала за остаточне схвалення законопроєкту про відновлення роботи уряду.
Раніше Сенат США підтримав остаточну версію фінансового документа для відновлення роботи федерального уряду і скасування найдовшого в історії країни шатдауну.
