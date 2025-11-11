Сенат США підтримав остаточний документ для скасування шатдауну
Київ • УНН
Сенат США схвалив фінансовий документ для відновлення роботи федерального уряду. Компромісний законопроєкт буде переданий до Палати представників, де його сподіваються прийняти у середу.
Сенат США підтримав остаточну версію фінансового документа для відновлення роботи федерального уряду і скасування найдовшого в історії країни шатдауну. Про це повідомляє CNN, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що компромісний варіант законопроєкту тепер буде переданий на затвердження до Палати представників. Лідери Республіканської партії сподіваються, що документ можна буде прийняти вже у середу.
Нещодавно схвлена угода, яку, як очікується, підпише президент Дональд Трамп, передбачає відновлення критично важливих послуг, таких як федеральна продовольча допомога, а також оплату праці сотень тисяч федеральних працівників
Автори додають, що законодавці Палати представників нині повертаються до Вашингтона, щоб цього тижня "покласти край історичному припиненню роботи уряду".
Нагадаємо
Напередодні Сенат США попередньо проголосував за законопроєкт про фінансування уряду, набравши мінімально необхідні 60 голосів.
Лідер більшості в Сенаті США Джон Тьюн заявив, що ще невідомо, коли Сенат зможе проголосувати за остаточне відновлення роботи уряду. Він сподівався, що рішення ухвалять на початку цього тижня.
