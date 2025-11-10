"Думаю, ми це зробимо": Джонсон - про голосування за завершення шатдауну у Палаті представників

Спікер Палати представників США Майк Джонсон висловив упевненість у тому, що у Палаті є голоси для прийняття законопроєкту для відновлення роботи уряду. Про це повідомляє Axios, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що законодавці Палати представників, які не брали участі в засіданнях понад 50 днів, повинні будуть схвалити документ для припинення припинення роботи уряду після його прийняття Сенатом.

Я думаю, що ми це зробимо. Я кажу очевидне всім своїм колегам, республіканцям і демократам у Палаті представників: вам потрібно почати повертатися на Капітолійський пагорб прямо зараз – сказав Джонсон журналістам, відповідаючи на питання, чи вистачить голосів для прийняття законопроєкту.

Видання вказує, що раніше демократи Палати представників, включно з лідером меншості Хакімом Джеффрісом, розкритикували сенатських демократів за укладення угоди з республіканцями щодо компромісного законопроєкту. Тому, найімовірніше, більшість демократів Палати представників голосуватимуть проти.

Законодавці мають 36-годинне повідомлення про повернення, але Джонсон у понеділок вранці закликав своїх членів якомога швидше повернутися до Вашингтона, посилаючись на масові затримки рейсів.

Контекст

Напередодні Сенат США проголосував за законопроєкт про фінансування уряду, набравши мінімально необхідні 60 голосів. Тепер документ має затвердити Палата представників, щоб завершити найтриваліший шатдаун, що триває з 1 жовтня.

Лідер більшості в Сенаті США Джон Тьюн заявив, що ще невідомо, коли Сенат зможе проголосувати за остаточне відновлення роботи уряду. Він сподівається, що рішення ухвалять на початку цього тижня.

