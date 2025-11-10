$41.960.02
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

"Думаю, ми це зробимо": Джонсон - про голосування за завершення шатдауну у Палаті представників

Київ • УНН

 • 13086 перегляди

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив про наявність голосів для прийняття законопроєкту про відновлення роботи уряду. Законодавці мають схвалити документ після його прийняття Сенатом, щоб завершити шатдаун.

"Думаю, ми це зробимо": Джонсон - про голосування за завершення шатдауну у Палаті представників

Спікер Палати представників США Майк Джонсон висловив упевненість у тому, що у Палаті є голоси для прийняття законопроєкту для відновлення роботи уряду. Про це повідомляє Axios, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що законодавці Палати представників, які не брали участі в засіданнях понад 50 днів, повинні будуть схвалити документ для припинення припинення роботи уряду після його прийняття Сенатом.

Я думаю, що ми це зробимо. Я кажу очевидне всім своїм колегам, республіканцям і демократам у Палаті представників: вам потрібно почати повертатися на Капітолійський пагорб прямо зараз

– сказав Джонсон журналістам, відповідаючи на питання, чи вистачить голосів для прийняття законопроєкту.

Видання вказує, що раніше демократи Палати представників, включно з лідером меншості Хакімом Джеффрісом, розкритикували сенатських демократів за укладення угоди з республіканцями щодо компромісного законопроєкту. Тому, найімовірніше, більшість демократів Палати представників голосуватимуть проти.

Законодавці мають 36-годинне повідомлення про повернення, але Джонсон у понеділок вранці закликав своїх членів якомога швидше повернутися до Вашингтона, посилаючись на масові затримки рейсів.

Контекст

Напередодні Сенат США проголосував за законопроєкт про фінансування уряду, набравши мінімально необхідні 60 голосів. Тепер документ має затвердити Палата представників, щоб завершити найтриваліший шатдаун, що триває з 1 жовтня.

Лідер більшості в Сенаті США Джон Тьюн заявив, що ще невідомо, коли Сенат зможе проголосувати за остаточне відновлення роботи уряду. Він сподівається, що рішення ухвалять на початку цього тижня.

Сенат США просуває законопроєкт для завершення федерального "шатдауну"10.11.25, 18:58 • 8458 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Палата представників США
Сенат Сполучених Штатів Америки