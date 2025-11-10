"Думаю, мы это сделаем": Джонсон - о голосовании за завершение шатдауна в Палате представителей
Киев • УНН
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил о наличии голосов для принятия законопроекта о возобновлении работы правительства. Законодатели должны одобрить документ после его принятия Сенатом, чтобы завершить шатдаун.
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выразил уверенность в том, что в Палате есть голоса для принятия законопроекта для возобновления работы правительства. Об этом сообщает Axios, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что законодатели Палаты представителей, которые не участвовали в заседаниях более 50 дней, должны будут одобрить документ для прекращения приостановки работы правительства после его принятия Сенатом.
Я думаю, что мы это сделаем. Я говорю очевидное всем своим коллегам, республиканцам и демократам в Палате представителей: вам нужно начать возвращаться на Капитолийский холм прямо сейчас
Издание указывает, что ранее демократы Палаты представителей, включая лидера меньшинства Хакима Джеффриса, раскритиковали сенатских демократов за заключение соглашения с республиканцами по компромиссному законопроекту. Поэтому, скорее всего, большинство демократов Палаты представителей будут голосовать против.
Законодатели имеют 36-часовое уведомление о возвращении, но Джонсон в понедельник утром призвал своих членов как можно скорее вернуться в Вашингтон, ссылаясь на массовые задержки рейсов.
Контекст
Накануне Сенат США проголосовал за законопроект о финансировании правительства, набрав минимально необходимые 60 голосов. Теперь документ должен утвердить Палата представителей, чтобы завершить самый длительный шатдаун, продолжающийся с 1 октября.
Лидер большинства в Сенате США Джон Тьюн заявил, что еще неизвестно, когда Сенат сможет проголосовать за окончательное возобновление работы правительства. Он надеется, что решение примут в начале этой недели.
