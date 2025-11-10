$41.980.11
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
17:42 • 33882 просмотра
Украину ждет еще один день с отключениями: как завтра будут действовать графики и сколько очередей будет без света
10 ноября, 13:36 • 59582 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запреты
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 67387 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 12:12 • 53309 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10 ноября, 10:02 • 52315 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолодание
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 93878 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:28 • 43429 просмотра
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
10 ноября, 08:17 • 47568 просмотра
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики
10 ноября, 04:17 • 40523 просмотра
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
"Думаю, мы это сделаем": Джонсон - о голосовании за завершение шатдауна в Палате представителей

Киев • УНН

 • 3252 просмотра

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил о наличии голосов для принятия законопроекта о возобновлении работы правительства. Законодатели должны одобрить документ после его принятия Сенатом, чтобы завершить шатдаун.

"Думаю, мы это сделаем": Джонсон - о голосовании за завершение шатдауна в Палате представителей

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выразил уверенность в том, что в Палате есть голоса для принятия законопроекта для возобновления работы правительства. Об этом сообщает Axios, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что законодатели Палаты представителей, которые не участвовали в заседаниях более 50 дней, должны будут одобрить документ для прекращения приостановки работы правительства после его принятия Сенатом.

Я думаю, что мы это сделаем. Я говорю очевидное всем своим коллегам, республиканцам и демократам в Палате представителей: вам нужно начать возвращаться на Капитолийский холм прямо сейчас

– сказал Джонсон журналистам, отвечая на вопрос, хватит ли голосов для принятия законопроекта.

Издание указывает, что ранее демократы Палаты представителей, включая лидера меньшинства Хакима Джеффриса, раскритиковали сенатских демократов за заключение соглашения с республиканцами по компромиссному законопроекту. Поэтому, скорее всего, большинство демократов Палаты представителей будут голосовать против.

Законодатели имеют 36-часовое уведомление о возвращении, но Джонсон в понедельник утром призвал своих членов как можно скорее вернуться в Вашингтон, ссылаясь на массовые задержки рейсов.

Контекст

Накануне Сенат США проголосовал за законопроект о финансировании правительства, набрав минимально необходимые 60 голосов. Теперь документ должен утвердить Палата представителей, чтобы завершить самый длительный шатдаун, продолжающийся с 1 октября.

Лидер большинства в Сенате США Джон Тьюн заявил, что еще неизвестно, когда Сенат сможет проголосовать за окончательное возобновление работы правительства. Он надеется, что решение примут в начале этой недели.

