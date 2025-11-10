У Сенаті США сподіваються на рішення про відновлення роботи уряду на початку тижня
Київ • УНН
Лідер більшості в Сенаті США Джон Тьюн заявив, що ще невідомо, коли Сенат зможе проголосувати за остаточне відновлення роботи уряду. Він сподівається, що рішення ухвалять на початку цього тижня.
Лідер більшості в Сенаті США Джон Тьюн заявив, що "ще невідомо", коли Сенат зможе проголосувати за остаточне ухвалення рішення про відновлення роботи уряду, хоча він сподівається, що його буде ухвалено на початку цього тижня, пише УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Засідання Сенату відкладено до 11:00 за місцевим часом у понеділок (18:00 за Києвом), і Тьюн ясно дав зрозуміти, що хотів би ухвалити рішення у понеділок і відразу ж направити його до Палати представників США на голосування.
"Сьогодні увечері (9 листопада - ред.) ми добре проголосували. Сподіваємося, ми матимемо можливість організувати наступні голосування. І, звичайно, це вимагатиме співробітництва та згоди", - сказав він, маючи на увазі, що будь-який сенатор від будь-якої партії може затягнути процедурні терміни на кілька днів, якщо захоче.
Він сказав, що сенатор Ренд Пол, республіканець, який проголосував проти рішення, хоче провести голосування щодо поправки щодо вирощування конопель у його штаті. Він додав, що не впевнений, чи це можливо.
Три сенатори-консерватори - Майк Лі, Рік Скотт і Рон Джонсон - утрималися від голосування майже до самого кінця, продовжуючи змістовні бесіди в залі з Тьюном та іншими високопосадовцями. Тьюн сказав, що вони обговорювали "загальний бюджетний процес тут" і запобігання призупиненню роботи уряду (шатдаунам).
Тьюна запитали, наскільки він упевнений у швидкому ухваленні рішення про фінансування.
"Побачимо, наскільки мотивовані люди завтра (10 листопада - ред.)", - сказав він.
