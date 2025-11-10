В Сенате США надеются на решение о возобновлении работы правительства в начале недели
Киев • УНН
Лидер большинства в Сенате США Джон Тьюн заявил, что пока неизвестно, когда Сенат сможет проголосовать за окончательное возобновление работы правительства. Он надеется, что решение будет принято в начале этой недели.
Лидер большинства в Сенате США Джон Тьюн заявил, что «еще неизвестно», когда Сенат сможет проголосовать за окончательное принятие решения о возобновлении работы правительства, хотя он надеется, что оно будет принято в начале этой недели, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Заседание Сената отложено до 11:00 по местному времени в понедельник (18:00 по Киеву), и Тьюн ясно дал понять, что хотел бы принять решение в понедельник и сразу же направить его в Палату представителей США на голосование.
«Сегодня вечером (9 ноября — ред.) мы хорошо проголосовали. Надеемся, у нас будет возможность организовать следующие голосования. И, конечно, это потребует сотрудничества и согласия», — сказал он, имея в виду, что любой сенатор от любой партии может затянуть процедурные сроки на несколько дней, если захочет.
Он сказал, что сенатор Рэнд Пол, республиканец, проголосовавший против решения, хочет провести голосование по поправке относительно выращивания конопли в его штате. Он добавил, что не уверен, возможно ли это.
Три сенатора-консерватора — Майк Ли, Рик Скотт и Рон Джонсон — воздержались от голосования почти до самого конца, продолжая содержательные беседы в зале с Тьюном и другими высокопоставленными чиновниками. Тьюн сказал, что они обсуждали «общий бюджетный процесс здесь» и предотвращение приостановления работы правительства (шатдаунов).
Тьюна спросили, насколько он уверен в быстром принятии решения о финансировании.
«Посмотрим, насколько мотивированы люди завтра (10 ноября — ред.)», — сказал он.
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства10.11.25, 06:17 • 12602 просмотра