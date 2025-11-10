В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства

Сенат США проголосовал за законопроект о финансировании правительства (отмена шатдауна). Соответствующее решение поддержали 60 сенаторов - это минимально необходимое количество для прохождения документа, сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Отмечается, что теперь проект закона должен утвердить Палата представителей, и только тогда закончится самый длительный в Штатах шатдаун, который начался 1 октября.

Сенаторы наконец преодолели тупик, который длился пять недель в палате, после того, как восемь демократов в Сенате согласились на сделку, которая включала позднее голосование по продлению субсидий на здравоохранение, которое обсуждалось неделями, а также гарантии того, что федеральные работники, уволенные во время приостановки работы правительства, будут возвращены на работу - пишет издание.

СМИ добавляет, что для отмены шатдауна "еще многое впереди". Так, любой сенатор может отложить рассмотрение пакета документов на несколько дней.

Контекст

Нынешняя приостановка работы правительства США (шатдаун) стала самой продолжительной в истории Соединенных Штатов, превзойдя предыдущий рекорд, установленный в конце 2018-го - начале 2019 года.

Приостановка работы правительства США - относительно недавнее явление, которое в своем нынешнем виде началось только в 1980 году, когда генеральный прокурор опубликовал ряд юридических заключений, утверждающих незаконность продолжения расходования средств государственными учреждениями без разрешения Конгресса. С тех пор было 15 шатдаунов, включая нынешнюю ситуацию.

