Министр финансов Трампа предупредил об углублении последствий шатдауна для экономики США

9 ноября, 12:22 • 23729 просмотра
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
9 ноября, 10:18 • 43842 просмотра
Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки рф, но им нужно время - Минэнерго
9 ноября, 08:34 • 47119 просмотра
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября
9 ноября, 08:00 • 66863 просмотра
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
8 ноября, 17:24 • 56445 просмотра
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца КузнецоваPhoto
8 ноября, 16:00 • 60058 просмотра
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
8 ноября, 14:50 • 52872 просмотра
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
8 ноября, 14:33 • 51494 просмотра
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
8 ноября, 08:59 • 70422 просмотра
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
8 ноября, 08:00 • 138768 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Удары рф по Черниговщине 8 и 9 ноября: оккупанты целенаправленно атаковали энергетические объектыPhoto9 ноября, 09:13 • 19552 просмотра
В российском воронеже второй раз за день 9 ноября прогремели взрывыVideo9 ноября, 11:02 • 23311 просмотра
Норвегия может предоставить под залог 100 млрд евро из своего фонда, чтобы разблокировать передачу Украине российских замороженных активов9 ноября, 11:10 • 18807 просмотра
С 2027 года в Украине планируют отменить КВЭДы9 ноября, 12:33 • 21840 просмотра
Возврата к отношениям с Украиной, когда все решалось по «звонку в Варшаву», уже не будет - канцелярия президента Польши15:14 • 17886 просмотра
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
9 ноября, 08:00 • 66824 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
8 ноября, 08:00 • 138748 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
7 ноября, 15:32 • 170468 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
7 ноября, 14:58 • 120534 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
7 ноября, 13:59 • 97829 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 28641 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 65920 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 133307 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 70177 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 78499 просмотра
Министр финансов Трампа предупредил об углублении последствий шатдауна для экономики США

Киев • УНН

 • 1654 просмотра

Министр финансов США Скотт Бессент предупредил, что текущий шатдаун уже приводит к сокращению экономики почти вдвое. Министр транспорта Шон Даффи отметил, что из-за роста прогулов среди неоплачиваемых диспетчеров воздушного движения количество рейсов может значительно уменьшиться.

Министр финансов Трампа предупредил об углублении последствий шатдауна для экономики США

Длительное прекращение работы правительства усугубляет экономические последствия. Скотт Бессент, работающий министром финансов США с 28 января 2025 года, предупредил, что текущий шатдаун уже приводит к сокращению экономики почти вдвое, передает УНН на ABC и Times of India.

Подробности

Правительственный шатдаун в США, вызванный очередной блокировкой бюджета, усугубляет экономические последствия.

Министр финансов Скотт Бессент заявляет, что влияние закрытия правительства становится "все хуже и хуже". В напряженной дискуссии на программе "На этой неделе" на ABC Бессента попросили дать диагноз экономике — поскольку прекращение работы правительства вступает в свой 40-й день.

Министр Трампа предупредил, что экономические последствия длительного прекращения работы правительства усиливаются, заявив, что ситуация "усугубляется", поскольку перебои распространяются на ключевые секторы и напрягают государственные финансы.

Также длительное закрытие правительства США прокомментировал министр транспорта Шон Даффи. Чиновник предупредил, что во время путешествий на День Благодарения количество рейсов может значительно уменьшиться из-за роста прогулов среди неоплачиваемых диспетчеров воздушного движения. Сокращения уже вступили в силу, и если закрытие правительства продлится, возможны дальнейшие сокращения, что повлияет на безопасность и планы путешественников.

Напомним

Глава Минфина США Скотт Бессент кричал на премьера Украины Юлию Свириденко в феврале во время переговоров по соглашению о полезных ископаемых. Вашингтон выдвинул требования, которые украинские чиновники восприняли как шантаж, например, предоставление США половины прав на добычу полезных ископаемых в Украине.

Китай приостанавливает действие некоторых пошлин на американские товары05.11.25, 09:35 • 3363 просмотра

Игорь Тележников

ЭкономикаНовости Мира
Государственный бюджет
Шон Даффи
Скотт Бессент