Министр финансов Трампа предупредил об углублении последствий шатдауна для экономики США

Министр финансов США Скотт Бессент предупредил, что текущий шатдаун уже приводит к сокращению экономики почти вдвое. Министр транспорта Шон Даффи отметил, что из-за роста прогулов среди неоплачиваемых диспетчеров воздушного движения количество рейсов может значительно уменьшиться.
Длительное прекращение работы правительства усугубляет экономические последствия. Скотт Бессент, работающий министром финансов США с 28 января 2025 года, предупредил, что текущий шатдаун уже приводит к сокращению экономики почти вдвое, передает УНН на ABC и Times of India.
Правительственный шатдаун в США, вызванный очередной блокировкой бюджета, усугубляет экономические последствия.
Министр финансов Скотт Бессент заявляет, что влияние закрытия правительства становится "все хуже и хуже". В напряженной дискуссии на программе "На этой неделе" на ABC Бессента попросили дать диагноз экономике — поскольку прекращение работы правительства вступает в свой 40-й день.
Министр Трампа предупредил, что экономические последствия длительного прекращения работы правительства усиливаются, заявив, что ситуация "усугубляется", поскольку перебои распространяются на ключевые секторы и напрягают государственные финансы.
Также длительное закрытие правительства США прокомментировал министр транспорта Шон Даффи. Чиновник предупредил, что во время путешествий на День Благодарения количество рейсов может значительно уменьшиться из-за роста прогулов среди неоплачиваемых диспетчеров воздушного движения. Сокращения уже вступили в силу, и если закрытие правительства продлится, возможны дальнейшие сокращения, что повлияет на безопасность и планы путешественников.
