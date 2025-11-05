Китай приостанавливает действие некоторых пошлин на американские товары

Китай приостановит на один год действие дополнительных 24% пошлин на американские товары, введенные в апреле, сохранив при этом 10% пошлины, также введенные в ответ на пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом по случаю "Дня освобождения", подтвердил кабинет министров страны в среду, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Таможенная комиссия Госсовета КНР также объявила об отмене пошлин в размере до 15%, введенных ею на некоторые сельскохозяйственные товары США, с 10 ноября, ссылаясь на мартовский пресс-релиз, в котором подробно описывались продукты, импорт которых крупнейший в мире покупатель сельскохозяйственной продукции начнет облагать налогом.

Однако после снижения пошлин китайские покупатели сои по-прежнему будут вынуждены платить 13%, включая уже существующую 3%-ю базовую пошлину. Трейдеры утверждают, что это делает поставки из США слишком дорогими для коммерческих покупателей по сравнению с бразильскими аналогами.

До вступления Трампа в должность в 2017 году и начала первой торговой войны между США и Китаем соевые бобы были, безусловно, главной статьей американского экспорта в Китай: в 2016 году крупнейший в мире покупатель сельскохозяйственной продукции закупил этот продукт на сумму 13,8 млрд долларов.

Однако в этом году Китай значительно воздержался от закупок американской продукции, что стоило американским фермерам миллиардов долларов потерь от экспорта. Согласно таможенным данным, в 2024 году Китай закупил около 20% соевых бобов в США, что меньше, чем 41% в 2016 году.

Инвесторы с обеих сторон Тихого океана вздохнули с облегчением на прошлой неделе, когда Трамп встретился с китайским лидером Си Цзиньпином в Южной Корее. Это развеяло опасения, что две крупнейшие экономики мира могут отказаться от переговоров, направленных на урегулирование таможенной войны, которая нарушила глобальные цепочки поставок.

Хотя Трамп и Белый дом поспешили опубликовать свою позицию по итогам встречи, китайская сторона не сразу представила подробный отчет о достигнутых договоренностях.

Китайская государственная компания COFCO закупила три партии сои в США за день до саммита. Аналитики считают этот шаг жестом доброй воли, свидетельствующим о желании Пекина избежать эскалации дестабилизирующей торговой напряженности.

Некоторые участники рынка выразили сомнения в том, что торговля соей вернется к норме в ближайшее время.

"Мы не ожидаем, что спрос со стороны Китая на американский рынок вернется в связи с этим изменением, - заявил один из трейдеров международной торговой компании. - Бразилия дешевле, чем США, и даже покупатели за пределами Китая закупают бразильские партии".

