Китай приостанавливает действие некоторых пошлин на американские товары

Эксклюзив
08:57 • 258 просмотра
Киев остановился: густой туман: волна ДТП и опасный воздух накрыли город
08:12 • 2366 просмотра
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
07:17 • 5746 просмотра
Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico
4 ноября, 23:11 • 24550 просмотра
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы
4 ноября, 18:53 • 27030 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксклюзив
4 ноября, 18:07 • 52221 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
4 ноября, 17:53 • 40075 просмотра
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
4 ноября, 17:22 • 38528 просмотра
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
4 ноября, 15:06 • 35529 просмотра
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 52482 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
В Покровске критическая ситуация: россияне закрепляются на окраинах - DeepState5 ноября, 00:48 • 16683 просмотра
Италия призывает отменить выступление российского певца, который является доверенным лицом Путина5 ноября, 01:11 • 21530 просмотра
Дроны атаковали ТЭЦ в российском городе ОрелVideo5 ноября, 02:29 • 16928 просмотра
В ЕС рассматривают возможность введения "испытательного срока" для новых стран-членов03:38 • 7136 просмотра
Демократы одержали победу на первых масштабных выборах после возвращения Трампа к власти04:50 • 6502 просмотра
публикации
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 52484 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептовPhoto4 ноября, 13:50 • 48410 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Эксклюзив
4 ноября, 13:39 • 47262 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Эксклюзив
4 ноября, 07:25 • 66058 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты4 ноября, 06:30 • 64318 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне08:51 • 180 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 26895 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 40851 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto4 ноября, 06:59 • 43730 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 38932 просмотра
Китай приостанавливает действие некоторых пошлин на американские товары

Киев • УНН

 • 1152 просмотра

Китай приостановит на год действие дополнительных 24% пошлин на американские товары, введенные в апреле, сохраняя при этом 10% пошлины. Таможенная комиссия Госсовета КНР также отменила пошлины до 15% на некоторые сельскохозяйственные товары США с 10 ноября.

Китай приостанавливает действие некоторых пошлин на американские товары

Китай приостановит на один год действие дополнительных 24% пошлин на американские товары, введенные в апреле, сохранив при этом 10% пошлины, также введенные в ответ на пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом по случаю "Дня освобождения", подтвердил кабинет министров страны в среду, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Таможенная комиссия Госсовета КНР также объявила об отмене пошлин в размере до 15%, введенных ею на некоторые сельскохозяйственные товары США, с 10 ноября, ссылаясь на мартовский пресс-релиз, в котором подробно описывались продукты, импорт которых крупнейший в мире покупатель сельскохозяйственной продукции начнет облагать налогом.

Однако после снижения пошлин китайские покупатели сои по-прежнему будут вынуждены платить 13%, включая уже существующую 3%-ю базовую пошлину. Трейдеры утверждают, что это делает поставки из США слишком дорогими для коммерческих покупателей по сравнению с бразильскими аналогами.

До вступления Трампа в должность в 2017 году и начала первой торговой войны между США и Китаем соевые бобы были, безусловно, главной статьей американского экспорта в Китай: в 2016 году крупнейший в мире покупатель сельскохозяйственной продукции закупил этот продукт на сумму 13,8 млрд долларов.

Однако в этом году Китай значительно воздержался от закупок американской продукции, что стоило американским фермерам миллиардов долларов потерь от экспорта. Согласно таможенным данным, в 2024 году Китай закупил около 20% соевых бобов в США, что меньше, чем 41% в 2016 году.

Инвесторы с обеих сторон Тихого океана вздохнули с облегчением на прошлой неделе, когда Трамп встретился с китайским лидером Си Цзиньпином в Южной Корее. Это развеяло опасения, что две крупнейшие экономики мира могут отказаться от переговоров, направленных на урегулирование таможенной войны, которая нарушила глобальные цепочки поставок.

Хотя Трамп и Белый дом поспешили опубликовать свою позицию по итогам встречи, китайская сторона не сразу представила подробный отчет о достигнутых договоренностях.

Китайская государственная компания COFCO закупила три партии сои в США за день до саммита. Аналитики считают этот шаг жестом доброй воли, свидетельствующим о желании Пекина избежать эскалации дестабилизирующей торговой напряженности.

Некоторые участники рынка выразили сомнения в том, что торговля соей вернется к норме в ближайшее время.

"Мы не ожидаем, что спрос со стороны Китая на американский рынок вернется в связи с этим изменением, - заявил один из трейдеров международной торговой компании. - Бразилия дешевле, чем США, и даже покупатели за пределами Китая закупают бразильские партии".

Си Цзиньпин согласился покупать у США 25 млн тонн сои ежегодно в течение следующих трех лет - Бессент30.10.25, 15:19 • 3412 просмотров

Юлия Шрамко

