Бельгія та Єврокомісія проведуть "кризову зустріч" щодо заморожених активів рф для України - Politico
4 листопада, 23:11
Близько 10 тисяч військових з КНДР розміщено неподалік російсько-українського кордону
4 листопада, 18:53
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об'єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Ексклюзив
4 листопада, 18:07
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
4 листопада, 17:53
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
4 листопада, 17:22
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
4 листопада, 15:06
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Ексклюзив
4 листопада, 14:17
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
4 листопада, 13:39
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
4 листопада, 12:32
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
Китай призупиняє дію деяких мит на американські товари

Київ • УНН

 • 480 перегляди

Китай призупинить на рік дію додаткових 24% мит на американські товари, запроваджені у квітні, зберігаючи при цьому 10% мита. Митна комісія Держради КНР також скасувала мита до 15% на деякі сільськогосподарські товари США з 10 листопада.

Китай призупиняє дію деяких мит на американські товари

Китай призупинить на один рік дію додаткових 24% мит на американські товари, введені у квітні, зберігши при цьому 10% мита, також введені у відповідь на мита, введені президентом США Дональдом Трампом з нагоди "Дня визволення", підтвердив кабінет міністрів країни у середу, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Митна комісія Держради КНР також оголосила про відміну мит обсягом до 15%, введених нею на деякі сільськогосподарські товари США, з 10 листопада, посилаючись на березневий пресреліз, у якому детально описувалися продукти, імпорт яких найбільший у світі покупець сільськогосподарської продукції почне оподатковувати.

Однак після зниження мит китайські покупці сої, як і раніше, будуть змушені платити 13%, включаючи вже існуюче 3%-не базове мито. Трейдери стверджують, що це робить постачання зі США надто дорогими для комерційних покупців у порівнянні з бразильськими аналогами.

До вступу Трампа на посаду у 2017 році та початку першої торгової війни між США та Китаєм соєві боби були, безумовно, головною статтею американського експорту до Китаю: у 2016 році найбільший у світі покупець сільськогосподарської продукції закупив цей продукт на суму 13,8 млрд доларів.

Однак цього року Китай значно утримався від закупівель американської продукції, що коштувало американським фермерам мільярдів доларів втрат від експорту. Згідно з митними даними, у 2024 році Китай закупив близько 20% соєвих бобів у США, що менше, ніж 41% у 2016 році.

Інвестори з обох боків Тихого океану зітхнули з полегшенням минулого тижня, коли Трамп зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпіном у Південній Кореї. Це розвіяло побоювання, що дві найбільші економіки світу можуть відмовитися від переговорів, спрямованих на врегулювання митної війни, яка порушила глобальні ланцюжки постачання.

Хоча Трамп і Білий дім поспішили опублікувати свою позицію за підсумками зустрічі, китайська сторона не одразу подала докладний звіт про досягнуті домовленості.

Китайська державна компанія COFCO закупила три партії сої у США за день до саміту. Аналітики вважають цей крок жестом доброї волі, що свідчить про бажання Пекіна уникнути ескалацію торговельної напруженості, що дестабілізує.

Деякі учасники ринку висловили сумніви у тому, що торгівля соєю повернеться до норми найближчим часом.

"Ми не очікуємо, що попит з боку Китаю на американський ринок повернеться у зв'язку з цією зміною, - заявив один з трейдерів міжнародної торгової компанії. - Бразилія дешевша, ніж США, і навіть покупці за межами Китаю закуповують бразильські партії".

Сі Цзіньпін погодився купувати у США 25 млн тонн сої щорічно протягом наступних трьох років - Бессент30.10.25, 15:19 • 3412 переглядiв

Юлія Шрамко

