Сі Цзіньпін погодився купувати у США 25 млн тонн сої щорічно протягом наступних трьох років - Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент додав, що в рамках угоди, укладеної президентом Трампом із Сі Цзіньпіном, Китай почне із закупівлі 12 мільйонів тонн соєвих бобів у США з цього моменту до січня, передає УНН із посиланням на AP.

"Так що, знаєте, наші чудові фермери, які вирощують сою, яких китайці використовували як політичні пішаки, тепер не обговорюються, і найближчими роками вони повинні процвітати", - сказав Бессент в інтерв'ю на каналі Fox Business Network.

Сі погодився купувати 25 мільйонів метричних тонн сої щорічно протягом наступних 3 років, додав Бессент.

Торгова угода, зниження мит і рідкісноземи: про що Трамп домовився з главою Китаю Сі Цзіньпіном

Нагадаємо

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що на зустрічі із лідером Китаю Сі Цзіньпіном соя буде головною темою обговорення.