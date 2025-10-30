$42.080.01
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: що відомо
Ексклюзив
11:00 • 22855 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
10:37 • 19292 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
10:10 • 17916 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУ
Ексклюзив
30 жовтня, 08:02 • 23386 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
30 жовтня, 07:49 • 17231 перегляди
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
30 жовтня, 06:13 • 21524 перегляди
Трамп обговорив війну рф проти України із Сі Цзіньпіном: каже, Китай працюватиме над вирішенням разом зі США
30 жовтня, 01:44 • 28006 перегляди
Трамп доручив розпочати випробування ядерної зброї США
29 жовтня, 18:25 • 44947 перегляди
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
29 жовтня, 16:51 • 45074 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Сі Цзіньпін погодився купувати у США 25 млн тонн сої щорічно протягом наступних трьох років - Бессент

Київ • УНН

 • 1184 перегляди

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Китай закупить 12 мільйонів тонн соєвих бобів у США до січня в рамках угоди, укладеної президентом Трампом із Сі Цзіньпіном. Це дозволить американським фермерам процвітати.

Сі Цзіньпін погодився купувати у США 25 млн тонн сої щорічно протягом наступних трьох років - Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент додав, що в рамках угоди, укладеної президентом Трампом із Сі Цзіньпіном, Китай почне із закупівлі 12 мільйонів тонн соєвих бобів у США з цього моменту до січня, передає УНН із посиланням на AP.

"Так що, знаєте, наші чудові фермери, які вирощують сою, яких китайці використовували як політичні пішаки, тепер не обговорюються, і найближчими роками вони повинні процвітати", - сказав Бессент в інтерв'ю на каналі Fox Business Network.

Сі погодився купувати 25 мільйонів метричних тонн сої щорічно протягом наступних 3 років, додав Бессент.

Торгова угода, зниження мит і рідкісноземи: про що Трамп домовився з главою Китаю Сі Цзіньпіном30.10.25, 08:51 • 2398 переглядiв

Нагадаємо

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що на зустрічі із лідером Китаю Сі Цзіньпіном соя буде головною темою обговорення.

Антоніна Туманова

ЕкономікаНовини Світу
Вибори в США
Скотт Бессент
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки