Трамп зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном: соя стане головною темою

Президент США Дональд Трамп заявив, що через 4 тижні зустрінеться із лідером Китаю Сі Цзіньпіном, і соя буде головною темою обговорення. Про це Трамп написав у своїй соцмережі Тuthsocial, передає УНН.

Соєві фермери нашої країни страждають, тому що Китай, виключно з міркувань "переговорів", не купує їхню продукцію. Ми заробили стільки грошей на митах, що вирішили взяти невелику частину цих грошей і допомогти нашим фермерам. Я ніколи не підведу наших фермерів. Сонний Джо Байден не виконав нашу угоду з Китаєм, за якою вони мали придбати наші сільськогосподарські продукти на мільярди доларів, зокрема сою. (...) Через чотири тижні я зустрінуся з президентом Китаю Сі, і соя буде головною темою обговорення - написав Трамп.

Нагадаємо

Раніше Трамп заявляв, що на початку наступного року вирушить до Китаю.