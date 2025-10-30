$42.080.01
Торгова угода, зниження мит і рідкісноземи: про що Трамп домовився з главою Китаю Сі Цзіньпіном

Київ • УНН

 • 300 перегляди

Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив зустріч з Сі Цзіньпіном, заявивши про досягнення торговельної угоди та зниження мит. Також вирішено питання щодо рідкісноземельних металів.

Юлія Шрамко

