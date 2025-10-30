Торгова угода, зниження мит і рідкісноземи: про що Трамп домовився з главою Китаю Сі Цзіньпіном

Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив свою зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном, заявивши, що вони досягли торговельної угоди, яка може бути підписана найближчим часом, хоча він не поділився жодними додатковими подробицями, що він знижує пов'язані з фентанілом мита проти Китаю і що питання рідкісноземельних металів "вирішено", пише УНН з посиланням на CNN.

Торгова угода

На запитання репортера на борту Air Force One, коли, на його думку, може бути укладена угода, Трамп відповів: "Я думаю, що досить скоро, у нас не так багато серйозних перешкод".

Потім він обрав більш рішучий тон, заявивши: "У нас є угода. Тепер щороку ми будемо переглядати угоду, але я думаю, що вона діятиме довго".

"Це річна угода, і ми продовжимо її через рік", – додав він.

Він додав, що вони з Сі домовилися "майже про все", включаючи торгівлю соєвими бобами та мита, пов’язані з фентанілом.

"Ми обговорювали багато елементів, про які ви постійно говорите", – сказав Трамп.

Мита

Президент США Дональд Трамп заявив, що знижує мита, пов'язані з фентанілом, до 10% після переговорів з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

"Як ви знаєте, я запровадив 20% мита на Китай через імпорт фентанілу, що є великим митом", – сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One після вильоту з Південної Кореї.

"Я зменшив його на 10%, тож це 10% замість 20%, які набувають чинності негайно", - сказав він.

Трамп додав, що вважає, що Сі "буде дуже наполегливо працювати, щоб зупинити потік смертей".

Адміністрація Трампа звинувачує Китай у "підтримці" припливу до США фентанілу, лабораторно виготовленого синтетичного опіоїду, який у десятки разів сильніший за героїн. Зловживання цим наркотиком та його аналогами спричинило кризу передозування наркотиками в США, що щорічно вбиває десятки тисяч американців, хоча минулого року ці цифри значно скоротилися.

На думку Пекіна, він перевершив міжнародні норми, щоб зупинити відтік цього наркотику та його складових хімічних речовин з величезного фармацевтичного сектору. У 2019 році Пекін взяв під контроль фентаніл як клас наркотиків – важливий крок, який різко скоротив потік готового препарату безпосередньо з Китаю до США, за словами експертів та американських чиновників.

Рідкісноземи

Президент США Дональд Трамп також заявив у четвер, що питання щодо поставок рідкісноземельних елементів з Китаю вирішено. Очікується, що Пекін скасує деякі експортні обмеження, які призвели до напруженості між Пекіном та Вашингтоном.

"Все питання рідкісноземельних елементів врегульовано, і це для всього світу", – сказав він журналістам на борту літака Air Force One після зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Південній Кореї.

"Ця перешкода тепер зникла… Щодо рідкісноземельних елементів взагалі немає жодної перешкоди. Сподіваємося, що це на деякий час зникне з нашого словника", – сказав він, додавши, що США зможуть продовжувати закупівлі та виробництво рідкісноземельних елементів.

Китай має майже монополію на світові постачання та виробництво критично важливих ресурсів, які є важливими для виробництва майже всієї високотехнологічної продукції, від iPhone до електромобілів.

Китай на початку цього місяця значно посилив експортний контроль над критично важливими мінералами. Пекін назвав цей крок відповіддю на розширення Вашингтоном контролю за експортом технологій наприкінці вересня. Взаємні дії призвели до поновлення тертя, яке почало заспокоюватися після торговельних переговорів у Малайзії минулими вихідними.

Торговий представник США Джеймісон Грір заявив, що Трамп і Сі "дійшли до взаєморозуміння" і що Пекін не "вводити запропонований ними контроль за рідкоземельними елементами". Наразі незрозуміло, чи будуть скасовані всі обмеження Пекіна.

Трамп обговорив війну рф проти України із Сі Цзіньпіном: каже, Китай працюватиме над вирішенням разом зі США