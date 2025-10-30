$42.080.01
Эксклюзив
08:02 • 482 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
07:49 • 1460 просмотра
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
06:35 • 7140 просмотра
Во всех регионах Украины графики отключений света до 19 часов - Укрэнерго
06:13 • 12036 просмотра
Трамп обсудил войну рф против Украины с Си Цзиньпином: говорит, Китай будет работать над решением вместе с США
30 октября, 01:44 • 22468 просмотра
Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США
29 октября, 18:25 • 42347 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
29 октября, 16:51 • 43440 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
29 октября, 14:53 • 42247 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 87362 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:21 • 43764 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
Торговое соглашение, снижение пошлин и редкоземельные элементы: о чем Трамп договорился с главой Китая Си Цзиньпином

Киев • УНН

 • 1186 просмотра

Президент США Дональд Трамп положительно оценил встречу с Си Цзиньпином, заявив о достижении торгового соглашения и снижении пошлин. Также решен вопрос по редкоземельным металлам.

Торговое соглашение, снижение пошлин и редкоземельные элементы: о чем Трамп договорился с главой Китая Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп позитивно оценил свою встречу с китайским лидером Си Цзиньпином, заявив, что они достигли торгового соглашения, которое может быть подписано в ближайшее время, хотя он не поделился никакими дополнительными подробностями, но также сообщил, что снижает связанные с фентанилом пошлины против Китая и что вопрос редкоземельных металлов "решен", пишет УНН со ссылкой на CNN.

Торговое соглашение

На вопрос репортера на борту Air Force One, когда, по его мнению, может быть заключено соглашение, Трамп ответил: "Я думаю, что довольно скоро, у нас не так много серьезных препятствий".

Затем он выбрал более решительный тон, заявив: "У нас есть соглашение. Теперь каждый год мы будем пересматривать соглашение, но я думаю, что оно будет действовать долго".

"Это годовое соглашение, и мы продлим его через год", – добавил он.

Он добавил, что они с Си договорились "почти обо всем", включая торговлю соевыми бобами и пошлины, связанные с фентанилом.

"Мы обсуждали много элементов, о которых вы постоянно говорите", – сказал Трамп.

Пошлины

Президент США Дональд Трамп заявил, что снижает пошлины, связанные с фентанилом, до 10% после переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином.

"Как вы знаете, я ввел 20% пошлины на Китай из-за импорта фентанила, что является большой пошлиной", – сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One после вылета из Южной Кореи.

"Я уменьшил его на 10%, так что это 10% вместо 20%, которые вступают в силу немедленно", - сказал он.

Трамп добавил, что считает, что Си "будет очень упорно работать, чтобы остановить поток смертей".

Администрация Трампа обвиняет Китай в "поддержке" притока в США фентанила, лабораторно изготовленного синтетического опиоида, который в десятки раз сильнее героина. Злоупотребление этим наркотиком и его аналогами вызвало кризис передозировки наркотиками в США, что ежегодно убивает десятки тысяч американцев, хотя в прошлом году эти цифры значительно сократились.

По мнению Пекина, он превзошел международные нормы, чтобы остановить отток этого наркотика и его составляющих химических веществ из огромного фармацевтического сектора. В 2019 году Пекин взял под контроль фентанил как класс наркотиков – важный шаг, который резко сократил поток готового препарата непосредственно из Китая в США, по словам экспертов и американских чиновников.

Редкоземельные элементы

Президент США Дональд Трамп также заявил в четверг, что вопрос о поставках редкоземельных элементов из Китая решен. Ожидается, что Пекин отменит некоторые экспортные ограничения, которые привели к напряженности между Пекином и Вашингтоном.

"Весь вопрос редкоземельных элементов урегулирован, и это для всего мира", – сказал он журналистам на борту самолета Air Force One после встречи с лидером Китая Си Цзиньпином в Южной Корее.

"Это препятствие теперь исчезло… Что касается редкоземельных элементов, вообще нет никакого препятствия. Надеемся, что это на некоторое время исчезнет из нашего словаря", – сказал он, добавив, что США смогут продолжать закупки и производство редкоземельных элементов.

Китай имеет почти монополию на мировые поставки и производство критически важных ресурсов, которые важны для производства почти всей высокотехнологичной продукции, от iPhone до электромобилей.

Китай в начале этого месяца значительно ужесточил экспортный контроль над критически важными минералами. Пекин назвал этот шаг ответом на расширение Вашингтоном контроля за экспортом технологий в конце сентября. Взаимные действия привели к возобновлению трения, которое начало успокаиваться после торговых переговоров в Малайзии в минувшие выходные.

Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что Трамп и Си "достигли взаимопонимания" и что Пекин не "введет предложенный ими контроль за редкоземельными элементами". Пока неясно, будут ли отменены все ограничения Пекина.

Трамп обсудил войну рф против Украины с Си Цзиньпином: говорит, Китай будет работать над решением вместе с США

Юлия Шрамко

Новости Мира
Санкции
Самолет президента США
Дональд Трамп
Южная Корея
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты