Трамп обсудил войну рф против Украины с Си Цзиньпином: говорит, Китай будет работать над решением вместе с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень серьезно" обсуждал войну россии против Украины с главой Китая Си Цзиньпином во время их встречи в Пусане в Южной Корее в четверг, пишет УНН.

Тема Украины поднималась очень серьезно. Мы долго говорили об этом, и мы оба будем работать вместе, чтобы увидеть, сможем ли мы что-то сделать. Мы соглашаемся, что стороны, знаете, заперты и воюют, и иногда вам приходится позволять им воевать, я думаю. Безумие. Но он поможет нам, и мы будем работать вместе по Украине