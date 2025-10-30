Трамп обсудил войну рф против Украины с Си Цзиньпином: говорит, Китай будет работать над решением вместе с США

$42.080.01
48.980.00
ukenru
01:44 • 16355 просмотра
Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США
29 октября, 18:25 • 35394 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
29 октября, 16:51 • 38049 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
29 октября, 14:53 • 38782 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 79452 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:21 • 42898 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
29 октября, 11:54 • 71066 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
29 октября, 09:51 • 31438 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 90694 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
29 октября, 06:50 • 49910 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Южная Корея заплатит США $350 миллиардов за снижение пошлин – Трамп29 октября, 21:59 • 11804 просмотра
«Азовсталь» под Пушилиным: оккупанты готовят аферу на 20 миллиардов рублей – ЦНС29 октября, 23:38 • 15768 просмотра
Ночью Москва подверглась атаке беспилотников, несколько российских аэропортов приостановили работу02:14 • 14934 просмотра
Запорожье подверглось вражеской атаке: поврежден объект инфраструктуры, в городе бушуют пожарыPhoto03:11 • 8454 просмотра
Вражеские удары по энергетической инфраструктуре вызвали перебои со светом и задержки поездов04:34 • 18927 просмотра
публикации
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 79478 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54 • 71086 просмотра
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto29 октября, 11:14 • 58909 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 90709 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту29 октября, 06:30 • 113423 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Андрей Сибига
Иван Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Запорожье
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 22406 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 31026 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 56714 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 61354 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 42482 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
9К720 Искандер
YouTube

Трамп обсудил войну рф против Украины с Си Цзиньпином: говорит, Китай будет работать над решением вместе с США

Киев • УНН

 • 256 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что очень серьезно обсуждал войну России против Украины с главой Китая Си Цзиньпином в Южной Корее. Лидеры договорились работать вместе над решением этого вопроса.

Трамп обсудил войну рф против Украины с Си Цзиньпином: говорит, Китай будет работать над решением вместе с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень серьезно" обсуждал войну россии против Украины с главой Китая Си Цзиньпином во время их встречи в Пусане в Южной Корее в четверг, пишет УНН.

Тема Украины поднималась очень серьезно. Мы долго говорили об этом, и мы оба будем работать вместе, чтобы увидеть, сможем ли мы что-то сделать. Мы соглашаемся, что стороны, знаете, заперты и воюют, и иногда вам приходится позволять им воевать, я думаю. Безумие. Но он поможет нам, и мы будем работать вместе по Украине

- сказал Трамп журналистам на борту Air Force One 30 октября.

Трамп заявил, что два лидера договорились работать вместе в этом вопросе.

Мы будем работать вместе, чтобы попытаться разрешить войну с россией и Украиной

- отметил Трамп.

Трамп заявил, что они не обсуждали покупку российской нефти Китаем.

"Мы не обсуждали на самом деле нефть", - сказал он.

Дополнение

На прошлой неделе Трамп ввел санкции против двух крупных российских нефтяных компаний, что привело к отмене или прекращению некоторых заказов на нефть от китайских и индийских компаний. 

Китайские нефтяные гиганты прекращают закупки российской нефти после санкций США - Reuters23.10.25, 17:02 • 2346 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Выборы в США
Война в Украине
Самолет президента США
Пусан
Дональд Трамп
Индия
Южная Корея
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты
Украина