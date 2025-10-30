Трамп обсудил войну рф против Украины с Си Цзиньпином: говорит, Китай будет работать над решением вместе с США
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что очень серьезно обсуждал войну России против Украины с главой Китая Си Цзиньпином в Южной Корее. Лидеры договорились работать вместе над решением этого вопроса.
Тема Украины поднималась очень серьезно. Мы долго говорили об этом, и мы оба будем работать вместе, чтобы увидеть, сможем ли мы что-то сделать. Мы соглашаемся, что стороны, знаете, заперты и воюют, и иногда вам приходится позволять им воевать, я думаю. Безумие. Но он поможет нам, и мы будем работать вместе по Украине
Трамп заявил, что два лидера договорились работать вместе в этом вопросе.
Мы будем работать вместе, чтобы попытаться разрешить войну с россией и Украиной
Трамп заявил, что они не обсуждали покупку российской нефти Китаем.
"Мы не обсуждали на самом деле нефть", - сказал он.
На прошлой неделе Трамп ввел санкции против двух крупных российских нефтяных компаний, что привело к отмене или прекращению некоторых заказов на нефть от китайских и индийских компаний.
