Вблизи города Пусан загорелось российское рефрижераторное судно "Crystal Asia", в результате чего шесть россиян получили ранения. Причина аварии, вероятно, поломка двигателя.
Правительство Южной Кореи создает специальный комитет для пересмотра мер авиабезопасности после двух аварий. Комитет будет
работать 10 недель над модернизацией инфраструктуры и стандартов эксплуатации.
В международном аэропорту Кимхе загорелся пассажирский самолет Air Busan перед вылетом в Гонконг. Все 176 пассажиров и членов
экипажа эвакуированы, трое получили травмы во время эвакуации.
На встрече Межправительственного комитета ООН более 100 стран поддерживают ограничения производства пластика. Нефтедобывающие
страны выступают против, настаивая на фокусе только на отходах.
На складе снабжения армии США в городе Пусан вспыхнул пожар, который тушили 4 часа. В тушении были задействованы 163 человека и 51
единица техники, пострадавших нет.
Подводная лодка USS Missouri прибыла в Южную Корею для усиления оборонных связей на фоне потенциальных ракетных испытаний Северной
Кореи.