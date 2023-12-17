Подводная лодка USS Missouri прибыла в Южную Корею для усиления оборонных связей

Американская атомная подводная лодка USS Missouri Missouri прибыла в южно-корейский Пусан, чтобы усилить оборонное сотрудничество на фоне возможных ракетных испытаний Северной Кореи. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Министерство национальной обороны Республики Корея, пишет УНН.

Детали

Как отмечают в ВМС Южной Кореи, боевая подводная лодка USS Missouri класса "Вирджиния" вошла в ключевой военно-морской базы, которая расположена в 320 километрах к юго-востоку к юго-востоку от Сеула.

С размещением военного корабля США мы планируем усилить военно-морские обмены и сотрудничество с Соединенными Штатами, а также укрепить нашу общую оборонительную позицию - говорится в сообщении минобороны Южной Кореи.

Отмечается, что развертывание подводной лодки произошло всего через три недели после того, как Южная Корея и США провели вторую встречу консультативной группы по ядерному сдерживанию в Вашингтоне.

Атомная подводная лодка США прибыла на Ближний Восток