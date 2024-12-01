Глобальное соглашение о пластике: почему нефтяные страны не блокируют ограничения производства

На встрече Межправительственного комитета ООН по соглашению об ограничении пластика более 100 стран поддерживают ограничения производства, но нефтедобывающие страны хотят сосредоточиться только на отходах. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

На заключительном этапе пятого заседания Межправительственного комитета ООН в Пусане участники переговоров вступают в сложные дебаты.

Более 100 стран поддерживают соглашение, которое предусматривает ограничение производства пластика, однако несколько нефтедобывающих государств выступают против, требуя, чтобы международное соглашение фокусировалось только на проблеме пластиковых отходов.

Данная сессия переговоров должна завершиться в воскресенье, однако на утро этого дня окончательное пленарное заседание еще не было назначено. Различные страны пытаются найти компромисс в вопросах, касающихся уменьшения загрязнения пластиком, и, несмотря на противоречия, соглашение имеет шанс стать важным шагом на пути к уменьшению экологических угроз на глобальном уровне.

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