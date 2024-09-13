Ученые создали прочный съедобный пластик, разлагаемый бактериями

Ученые из Института Вейцмана получили новый композитный материал, который состоит из производной целлюлозы и аминокислоты. Новый материал не только прочный, а съедобный и разлагается бактериями. В мире уже накопились миллиарды тонн пластиковых отходов. Согласно исследованию организации Earth Action в 2024 году их количество увеличится еще на 220 миллионов тонн, передает УНН.

Детали

Решением проблемы стал бы такой пластик, который разлагается естественным образом, например, как пищевые отходы, но промышленные пластмассы состоят из массивных молекул - полимеров, которые долго и трудно разлагаются.

В исследовании, опубликованном в журнале ACS Nano, рассказывается, что ученые Института Вейцмана создали новый композитный пластик, который очень прочный и при этом легко разлагается.

Сейчас отрасли промышленности используют композиты - это пластики, которые изготавливаются путем соединения двух или более чистых материалов. Композиты - легкие и прочные. Из них делают детали самолетов, автомобилей или велосипедов.

Стремясь создать композитный пластик, который отвечал бы потребностям промышленности и был бы экологически чистым, исследователи из Института Вейцмана сосредоточились на распространенных и недорогих исходных материалах.

Ученые обнаружили, что молекулы тирозина - распространенной аминокислоты, образующей исключительно прочные нанокристаллы, - можно использовать как компонент для создания биоразлагаемого композита.

Ученые остановили свой выбор на гидроксиэтилцеллюлозе, производной целлюлозы, которая широко используется в производстве лекарств и косметики. Сама по себе гидроксиэтилцеллюлоза легко распадается. Чтобы соединить ее с тирозином, оба материала смешали в кипящей воде. Когда они остыли и высохли, образовался исключительно прочный композит, состоящий из волокнистых нанокристаллов тирозина, которые вросли в гидроксиэтилцеллюлозу.

Новый материал очень прочный: полоска толщиной 0,04 мм выдерживает нагрузку 6 кг. Ученые считают, что новый пластик имеет большой промышленный потенциал.

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