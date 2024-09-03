Кабмин скорректировал план мероприятий по дерегуляции и улучшению бизнес-климата
Киев • УНН
Правительство скорректировало план мероприятий по дерегуляции, включив 103 задачи и 143 мероприятия для поддержки бизнеса. Новый закон позволяет начинать бизнес по декларативному принципу без получения разрешений.
Кабинет министров Украины скорректировал план мероприятий по дерегуляции и улучшению бизнес-климата. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.
Отныне украинцы смогут начинать собственное дело, которое требует получения разрешений или лицензий, просто задекларировав соответствующую деятельность. Накануне Президент Украины Владимир Зеленский подписал разработанный Правительством закон, который устанавливает декларативный принцип работы при старте нового бизнеса. А Правительство со своей стороны скорректировало План мероприятий по дерегуляции и улучшению бизнес-климата,
Он отметил, что теперь он будет включать 103 задачи и 143 пошаговых мероприятия, направленных на поддержку бизнеса.
Дополнение
Правительство расширило возможности для фермеров, которые хотят получить гранты на садоводство или виноградарство.