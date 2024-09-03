Кабмин скорректировал план мероприятий по дерегуляции и улучшению бизнес-климата

Кабинет министров Украины скорректировал план мероприятий по дерегуляции и улучшению бизнес-климата. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Отныне украинцы смогут начинать собственное дело, которое требует получения разрешений или лицензий, просто задекларировав соответствующую деятельность. Накануне Президент Украины Владимир Зеленский подписал разработанный Правительством закон, который устанавливает декларативный принцип работы при старте нового бизнеса. А Правительство со своей стороны скорректировало План мероприятий по дерегуляции и улучшению бизнес-климата, - сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что теперь он будет включать 103 задачи и 143 пошаговых мероприятия, направленных на поддержку бизнеса.

Дополнение

Правительство расширило возможности для фермеров, которые хотят получить гранты на садоводство или виноградарство.