Кабмін скоригував план заходів щодо дерегуляції та покращення бізнес-клімату
Київ • УНН
Уряд скоригував план заходів з дерегуляції, включивши 103 завдання та 143 заходи для підтримки бізнесу. Новий закон дозволяє розпочинати бізнес за декларативним принципом без отримання дозволів.
Кабінет міністрів України скоригував план заходів щодо дерегуляції та покращення бізнес-клімату. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
Відтепер українці зможуть розпочинати власну справу, яка потребує отримання дозволів чи ліцензій, просто задекларувавши відповідну діяльність. Напередодні Президент України Володимир Зеленський підписав розроблений Урядом закон, який встановлює декларативний принцип роботи при старті нового бізнесу. А Уряд зі свого боку скоригував План заходів щодо дерегуляції та покращення бізнес-клімату,
Він зазначив, що тепер він включатиме 103 завдання та 143 покрокових заходи, спрямованих на підтримку бізнесу.
Доповнення
Уряд розширив можливості для фермерів, які хочуть отримати гранти на садівництво або виноградарство.