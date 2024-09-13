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Вчені створили міцний їстівний пластик, що розкладається бактеріями

Вчені створили міцний їстівний пластик, що розкладається бактеріями

Київ • УНН

 • 14390 перегляди

Дослідники з Інституту Вейцмана розробили новий композитний матеріал з похідної целюлози та амінокислоти. Він міцний, їстівний і біорозкладний, що може допомогти вирішити проблему пластикових відходів.

Вчені з Інституту Вейцмана отримали новий композитний матеріал, який складається із похідної целюлози та амінокислоти. Новий матеріал не тільки міцний, а їстівний та розкладається бактеріями. У світі вже нагромадилися мільярди тонн пластикових відходів. Згідно з дослідженням організації Earth Action у 2024 році їх кількість збільшиться ще на 220 мільйонів тонн, передає УНН.

Деталі

 Вирішенням проблеми став би такий пластик, який розкладається природним чином, наприклад, як харчові відходи, але промислові пластмаси складаються з масивних молекул – полімерів, які довго і важко розкладаються.

У дослідженні, опублікованому в журналі ACS Nano, розповідається, що вчені Інституту Вейцмана створили новий композитний пластик, який дуже міцний і при цьому легко розкладається.

Зараз галузі промисловості використовують композити – це пластики, які виготовляються шляхом з'єднання двох або більш чистих матеріалів. Композити – легкі та міцні. З них роблять деталі літаків, автомобілів чи велосипедів.

Прагнучи створити композитний пластик, який відповідав би потребам промисловості і був би екологічно чистим, дослідники з Інституту Вейцмана зосередилися на поширених і недорогих вихідних матеріалах.

Вчені виявили, що молекули тирозину – поширеної амінокислоти, що утворює виключно міцні нанокристали, – можна використовувати як компонент для створення біорозкладаного композиту.

Вчені зупинили свій вибір на гідроксиетилцелюлозі, похідній целюлози, яка широко використовується у виробництві ліків та косметики. Сама собою гідроксиетилцелюлоза легко розпадається. Щоб з'єднати її з тирозином, обидва матеріали змішали у киплячій воді. Коли вони охолонули і висохли, утворився виключно міцний композит, що складається з волокнистих нанокристалів тирозину, які вросли гідроксиетилцелюлозу.

Новий матеріал дуже міцний: смужка товщиною 0,04 мм витримує навантаження 6 кг. Вчені вважають, що новий пластик має великий промисловий потенціал.

Кабмін скоригував план заходів щодо дерегуляції та покращення бізнес-клімату03.09.24, 13:14 • 19236 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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