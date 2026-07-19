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ЮНЕСКО может внести Херсонес в Крыму в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой

Киев • УНН

 • 1506 просмотра

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО рассматривает внесение Херсонеса Таврического в оккупированном Крыму в список объектов, находящихся под угрозой. Памятнику угрожают незаконные раскопки и строительство.

ЮНЕСКО может внести Херсонес в Крыму в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО рассматривает возможность внесения ряда культурных и природных памятников в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой. Среди них – археологический памятник Херсонес Таврический в оккупированном россией Крыму. Об этом сообщает LRT со ссылкой на AFP, пишет УНН.

Детали

Во время заседания Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Пусане (Южная Корея) рассматривают около 30 новых номинаций. Три объекта предлагают одновременно включить как в Список всемирного наследия, так и в перечень объектов, находящихся под угрозой.

Среди них – археологический комплекс Себастия на оккупированном Западном берегу реки Иордан, пять средневековых замков на юге Ливана и саванна Бома-Бадингил в Южном Судане.

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По информации AFP, в список объектов под угрозой также могут быть внесены древний город Тир в Ливане и Херсонес Таврический в оккупированном Крыму. В ЮНЕСКО отмечают, что крымскому памятнику угрожают незаконные археологические раскопки, интенсивное строительство и уничтожение культурного наследия.

Под угрозой также озеро Байкал

ЮНЕСКО также выразила обеспокоенность состоянием озера Байкал. Организация указывает, что крупнейшее пресноводное озеро мира страдает от загрязнения, неконтролируемого туризма, вырубки лесов и других экологических проблем, а меры, принимаемые россией для его защиты, являются недостаточными.

Среди новых кандидатов на включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО также рассматривают пляжи высадки союзников в Нормандии, исторические театры в бразильской Амазонии и тунисский город Сиди-Бу-Саид.

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Степан Гафтко

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