ЮНЕСКО может внести Херсонес в Крыму в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой
Киев • УНН
Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО рассматривает внесение Херсонеса Таврического в оккупированном Крыму в список объектов, находящихся под угрозой. Памятнику угрожают незаконные раскопки и строительство.
Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО рассматривает возможность внесения ряда культурных и природных памятников в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой. Среди них – археологический памятник Херсонес Таврический в оккупированном россией Крыму. Об этом сообщает LRT со ссылкой на AFP, пишет УНН.
Детали
Во время заседания Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Пусане (Южная Корея) рассматривают около 30 новых номинаций. Три объекта предлагают одновременно включить как в Список всемирного наследия, так и в перечень объектов, находящихся под угрозой.
Среди них – археологический комплекс Себастия на оккупированном Западном берегу реки Иордан, пять средневековых замков на юге Ливана и саванна Бома-Бадингил в Южном Судане.
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По информации AFP, в список объектов под угрозой также могут быть внесены древний город Тир в Ливане и Херсонес Таврический в оккупированном Крыму. В ЮНЕСКО отмечают, что крымскому памятнику угрожают незаконные археологические раскопки, интенсивное строительство и уничтожение культурного наследия.
Под угрозой также озеро Байкал
ЮНЕСКО также выразила обеспокоенность состоянием озера Байкал. Организация указывает, что крупнейшее пресноводное озеро мира страдает от загрязнения, неконтролируемого туризма, вырубки лесов и других экологических проблем, а меры, принимаемые россией для его защиты, являются недостаточными.
Среди новых кандидатов на включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО также рассматривают пляжи высадки союзников в Нормандии, исторические театры в бразильской Амазонии и тунисский город Сиди-Бу-Саид.
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