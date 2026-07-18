Греция подала гору Олимп на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Киев • УНН
Греция подала заявку на внесение горы Олимп в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как объект смешанного культурного и природного наследия. Заявку рассмотрят на заседании Комитета в Пусане с 20 по 29 июля.
Греция стремится внести гору Олимп в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как объект смешанного культурного и природного наследия. Заявку рассмотрят во время заседания Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которое состоится в Пусане с 20 по 29 июля. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
"Покрытая снегом значительную часть года, гора Олимп — мифическая обитель 12 олимпийских богов Древней Греции — на протяжении тысячелетий пленяла человеческое воображение. Поднимаясь на 2918 метров над уровнем моря от подножия, которое почти достигает морского побережья, Олимп, по верованиям древних греков, был местом, где на самой высокой из его скалистых, часто окутанных туманом вершин стоял трон Зевса - царя богов", - говорится в сообщении.
Теперь современные греки надеются, что их самую высокую гору внесут в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как объект смешанного культурного и природного наследия. Заявку должны рассмотреть во время заседания Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которое состоится в Пусане (Южная Корея) с воскресенья до 29 июля.
"Олимп — это наша жизнь. Это место, где мы выросли, — сказал мэр муниципалитета Дион-Олимп Эвангелос Геролиолиос, который работает в Литохоро — главном городке у подножия горы. — Это место, которое мы видим каждый день, но в то же время оно является носителем мифов, истории, исключительного биоразнообразия, чрезвычайной красоты и огромной культурной ценности".
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