Елена Зеленская встретится с гендиректором ЮНЕСКО по вопросу защиты культурного наследия Украины
Киев • УНН
Министр иностранных дел Андрей Сибига вместе с Первой леди Еленой Зеленской проведут встречу с Генеральным директором ЮНЕСКО. Будут обсуждать защиту культурного наследия Украины и стратегическое партнерство.
Министр иностранных дел Андрей Сибига вместе с Первой леди Еленой Зеленской проведет встречу с Генеральным директором ЮНЕСКО, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество по защите культурного наследия Украины, передает УНН.
Детали
По словам Сибиги, повестка дня сегодня сосредоточена на укреплении обороны Украины, в частности на противоракетных возможностях, развитии Коалиции желающих и координации дальнейших шагов с нашими ближайшими партнерами для увеличения безопасности поддержки Украины.
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Вместе с Первой леди я также проведу встречу с Генеральным директором ЮНЕСКО, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество по защите культурного наследия Украины и развитие нашего стратегического партнерства с этой организацией. От Брюсселя до Парижа мы продолжаем работать с нашими партнерами, чтобы ускорить принятие решений, которые укрепляют оборону, устойчивость и европейское будущее Украины
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Напомним
Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина инициирует соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и другие международные механизмы, требуя "немедленного и адекватного ответа" на российский удар, который значительно повредил здания Киево-Печерской лавры.