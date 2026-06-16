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Желаем ЮНЕСКО научиться называть вещи своими именами - Бережная об атаках рф на культурное наследие в Украине

Киев • УНН

 • 876 просмотра

Татьяна Бережная призвала ЮНЕСКО официально признать россию виновной в уничтожении наследия. Организация фиксирует разрушения, но не указывает исполнителя атак.

Желаем ЮНЕСКО научиться называть вещи своими именами - Бережная об атаках рф на культурное наследие в Украине

Министр культуры Татьяна Бережная призвала ЮНЕСКО четче называть россию виновником разрушения украинского культурного наследия, передает УНН со ссылкой на "Новини. LIVE".

По ее словам, представители ЮНЕСКО уже посетили поврежденный объект и зафиксировали нанесенный ущерб. В то же время в заявлениях организации используются формулировки вроде "повреждено" или "разрушено" без упоминания того, кто именно совершил атаку.

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Мы все знаем, что это сделала россия. Поэтому мы действительно желаем ЮНЕСКО как международной организации больше научиться называть вещи своими именами 

- сказала Бережная.

В то же время министр подчеркнула, что Украина чувствует поддержку ЮНЕСКО, в частности в восстановлении поврежденных памятников в Харькове и Одессе.

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Антонина Туманова

КультураНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Татьяна Бережная
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Украина
Одесса
Харьков