Слабость и отсутствие лидерства: в МИД Украины резко отреагировали на заявление ЮНЕСКО об ударе по Киево-Печерской лавре

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий резко отреагировал на заявление ЮНЕСКО после атаки рф на Киево-Печерскую лавру и отметил, что организация продолжает демонстрировать слабость и отсутствие лидерства, передает УНН.

Абсурд. Организация, ответственная за защиту культурного наследия, даже не знает, от кого его защищает. Почему так трудно просто сказать "российский удар"? К сожалению, ЮНЕСКО продолжает демонстрировать отсутствие лидерства, слабость и неспособность выполнять свой мандат - написал Тихий.

Добавим

ЮНЕСКО обнародовала заявление относительно атаки на Киево-Печерскую лавру, но не уточнила, что удар по памятнику нанесла рф.

Напомним

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина инициирует соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и другие международные механизмы, требуя "немедленного и адекватного ответа" на российский удар, который значительно повредил здания Киево-Печерской лавры.