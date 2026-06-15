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Слабость и отсутствие лидерства: в МИД Украины резко отреагировали на заявление ЮНЕСКО об ударе по Киево-Печерской лавре

Киев • УНН

 • 1192 просмотра

Георгий Тихий раскритиковал ЮНЕСКО за то, что организация не назвала Россию виновной в атаке на Киево-Печерскую лавру. МИД требует международного ответа на действия агрессора.

Слабость и отсутствие лидерства: в МИД Украины резко отреагировали на заявление ЮНЕСКО об ударе по Киево-Печерской лавре

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий резко отреагировал на заявление ЮНЕСКО после атаки рф на Киево-Печерскую лавру и отметил, что организация продолжает демонстрировать слабость и отсутствие лидерства, передает УНН.

Абсурд. Организация, ответственная за защиту культурного наследия, даже не знает, от кого его защищает. Почему так трудно просто сказать "российский удар"? К сожалению, ЮНЕСКО продолжает демонстрировать отсутствие лидерства, слабость и неспособность выполнять свой мандат 

- написал Тихий.

Добавим

ЮНЕСКО обнародовала заявление относительно атаки на Киево-Печерскую лавру, но не уточнила, что удар по памятнику нанесла рф.

Напомним

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина инициирует соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и другие международные механизмы, требуя "немедленного и адекватного ответа" на российский удар, который значительно повредил здания Киево-Печерской лавры. 

Антонина Туманова

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Война в Украине
Андрей Сибига
ЮНЕСКО
Министерство иностранных дел Украины
Украина
Киев