Южнокорейский контейнеровоз испытает арктический маршрут

В субботу Южная Корея отправит в Европу контейнеровоз через Арктику, чтобы проверить коммерческую целесообразность маршрута, открывшегося из-за таяния морского льда, но рискуя столкнуться с конфликтами с западными союзниками, поскольку для этого требуется сотрудничество с Россией, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Издание отмечает, что в случае успеха это будет первый подобный коммерческий рейс Южной Кореи в Европу через Арктику, что поставит ее в один ряд с Китаем и Россией среди немногих стран, судоходные компании которых уже тестировали или осуществляли грузовые перевозки по этому маршруту.

Отправившись на север из порта Пусан, PanStar Acro сделает остановки в Феликстоу (Великобритания), Роттердаме (Нидерланды) и Гданьске (Польша), прежде чем вернуться. Ожидается, что путешествие продлится от 40 до 45 дней, сообщила компания-оператор PanStar.

"Примерно в сентябре, когда в основном будет проходить это путешествие, уровень морского льда в Арктике находится на самом низком уровне за год, что делает навигацию более безопасной", — сказал представитель группы на условиях анонимности, поскольку он не был уполномочен общаться со СМИ.

Президент Ли Чжэ Мён сделал арктическое судоходство приоритетом, и, по словам официальных лиц, это может помочь превратить юго-восточный порт Пусан в глобальный морской центр и сделать Арктику регулярным торговым маршрутом к 2030 году.