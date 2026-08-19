У суботу Південна Корея відправить до Європи контейнеровоз через Арктику, щоб перевірити комерційну доцільність маршруту, відкритого таненням морського льоду, але ризикуючи зіткнутися з конфліктами із західними союзниками, оскільки для цього потрібна співпраця з росією, передає УНН із посиланням на Reuters.

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Видання зауважує, що у разі успіху це буде перший подібний комерційний рейс Південної Кореї до Європи через Арктику, що поставить її в один ряд з Китаєм та росією серед небагатьох країн, судноплавні компанії яких вже тестували або здійснювали вантажні перевезення цим маршрутом.

Вирушаючи на північ з порту Пусан, PanStar Acro зробить зупинки у Фелікстоу (Велика Британія), Роттердамі (Нідерланди) та Гданську (Польща), перш ніж повернутися. Очікується, що подорож триватиме від 40 до 45 днів, повідомила компанія-оператор PanStar.

"Приблизно у вересні, коли в основному проходитиме ця подорож, рівень морського льоду в Арктиці знаходиться на найнижчому рівні за рік, що робить навігацію безпечнішою", — сказав представник групи на умовах анонімності, оскільки він не був уповноважений спілкуватися зі ЗМІ.

Президент Лі Чже Мен зробив арктичне судноплавство пріоритетом, і, за словами офіційних осіб, це може допомогти перетворити південно-східний порт Пусан на глобальний морський центр і зробити Арктику регулярним торговим маршрутом до 2030 року.