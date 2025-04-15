Поблизу міста Пусан загорілося російське рефрижераторне судно "Crystal Asia", внаслідок чого шестеро росіян отримали поранення. Причина аварії, ймовірно, поломка двигуна.
Уряд Південної Кореї створює спеціальний комітет для перегляду заходів авіабезпеки після двох аварій. Комітет працюватиме 10
тижнів над модернізацією інфраструктури та стандартів експлуатації.
У міжнародному аеропорту Кімхе загорівся пасажирський літак Air Busan перед вильотом до Гонконгу. Всі 176 пасажирів та членів екіпажу евакуйовані, троє отримали травми під час евакуації.
На зустрічі Міжурядового комітету ООН понад 100 країн підтримують обмеження виробництва пластику. Нафтовидобувні країни виступають проти, наполягаючи на фокусі лише на відходах.
На складі постачання армії США в місті Пусан спалахнула пожежа, яку гасили 4 години. У гасінні були задіяні 163 особи та 51
одиниця техніки, постраждалих немає.
Підводний човен USS Missouri прибув до Південної Кореї для посилення оборонних зв'язків на тлі потенційних ракетних випробувань
Північної Кореї.