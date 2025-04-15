Глобальна угода про пластик: чому нафтові країни не блокують обмеження виробництва

На зустрічі Міжурядового комітету ООН понад 100 країн підтримують обмеження виробництва пластику. Нафтовидобувні країни виступають проти, наполягаючи на фокусі лише на відходах.