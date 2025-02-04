Південна Корея реформує систему авіаційної безпеки після низки інцидентів

Уряд Південної Кореї анонсував масштабні зміни в системі авіаційної безпеки після двох серйозних інцидентів, що сталися впродовж місяця. Про це повідомляє AP, передає УНН.

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Міністерство транспорту повідомило про створення спеціального комітету, який займатиметься переглядом заходів безпеки та покращенням авіасполучення в країні.

Останні події поставили під сумнів ефективність існуючих заходів контролю. Наприкінці грудня сталася найбільш трагічна авіакатастрофа за останні роки – літак компанії Jeju Air зазнав аварії в аеропорту Муан, що призвело до загибелі 179 осіб. Попередній аналіз вказує на можливе зіткнення з птахами як один із факторів катастрофи.

Другий інцидент стався минулого тижня: у міжнародному аеропорту Пусана під час підготовки до вильоту загорівся літак лоукостера Air Busan. Завдяки оперативній реакції екіпажу всі пасажири були вчасно евакуйовані, уникнувши жертв.

Новий комітет, що працюватиме протягом 10 тижнів, включатиме експертів з приватного сектору. Вони аналізуватимуть технічне обслуговування літаків, стандарти експлуатації бюджетних авіакомпаній та інфраструктуру аеропортів. Одним із першочергових заходів стане модернізація конструкцій, подібних до тієї, в яку врізався літак у Муані, у семи аеропортах країни.

Розслідування причин обох аварій триває, а уряд заявляє про рішучість відновити довіру до національної системи авіаційної безпеки.

У Південній Кореї загорівся пасажирський літак, є постраждалі