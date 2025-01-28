У Південній Кореї загорівся пасажирський літак, є постраждалі

Пасажирський літак загорівся в міжнародному аеропорту в південно-східному місті Пусан, троє людей отримали поранення під час евакуації. Всі 169 пасажирів і сім членів екіпажу, які перебували на борту, були евакуйовані. Про це УНН повідомляє з посиланням на Yonhap News.

"Пожежна служба повідомила, що хвіст літака Air Busan, який прямував до Гонконгу з міжнародного аеропорту Кімхе в Пусані, приблизно за 320 кілометрів на південний схід від Сеула, загорівся у хвості перед зльотом близько 22:26 у вівторок. Вони додали, що всі 169 пасажирів і сім членів екіпажу, які перебували на борту, евакуювалися на надувній гірці", - йдеться в повідомленні.

Вогнеборці прибули на місце події о 22:34.

Хоча спочатку ніхто не повідомляв про постраждалих, пізніше пожежна служба повідомила, що під час евакуації троє людей отримали травми.

Зазначається, що хоча пожежа почалася у хвості літака, вогонь, здається, перекинувся на фюзеляж літака.

Пожежник заявив, що пожежа, ймовірно, почалася у хвостовій частині літака.

"Ми вважаємо, що всі 176 людей евакуювалися, але ми на всякий випадок проводимо огляд в середині судна", - додав чиновник.

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