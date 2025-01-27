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Смертельна аварія південнокорейського літака: Boeing зіткнувся зі зграєю птахів

Смертельна аварія південнокорейського літака: Boeing зіткнувся зі зграєю птахів

Київ • УНН

 • 24601 перегляди

У грудні 2024 року Boeing 737-800 компанії Jeju Air розбився в аеропорту Муан, загинуло 179 пасажирів. Слідство виявило в обох двигунах рештки байкальських чирок, про які екіпаж попереджали за 2 хвилини до катастрофи.

Слідчі опублікували попередній звіт щодо катастрофи пасажирського літака в Південній Кореї: обидва двигуни Boeing 737-800 мають чіткі сліди удару птаха

Передає УНН із посиланням на Reuters.

Наприкінці грудня 2024 року сталася смертельна авіакатастрофа у Південній Кореї. Пасажирський літак із Таїланду, що належить південнокорейській лоукост-авіакомпанії Jeju Air, приземлився в міжнародному аеропорту Муан без висунутого шасі, - його занесло через дорогу і він був повністю знищений сильним ударом об стіну. Авіакатастрофа забрала життя 179 пасажирів на борту.

Згідно з попереднім звітом, опублікованим у понеділок обидва двигуни літака авіакомпанії Jeju Air, що розбився, містили качині рештки.

Обидва двигуни літака Boeing (BA.N) 737-800 містили ДНК байкальської чирки, виду перелітних качок, які прилітають до Південної Кореї на зимівлю величезними зграями

- ідеться у звіті.

Згідно з повідомленням, аналізи виявили в двигунах кров і пір’я птахів, зріст яких становить від 80 до 95 сантиметрів і важать від 2,8 до 3,5 кілограма. Диспетчерська вишка Muan попередила екіпаж про зграї птахів приблизно за дві хвилини до цього.

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Після крутого правого повороту пілоти під'їхали до злітної смуги з іншого боку. Boeing 737 приземлився без шасі і практично без гальмування пробуксував по смузі. Він врізався в стіну, розламався навпіл і загорівся.

Доповнення

Зараз фахівці все ще намагаються визначити, що стало ключовою причиною смертоносної авіакатастрофи.

Китайські авіакомпанії уникають польотів над рф після авіакатастрофи у Казахстані - ЗМІ02.01.25, 23:27 • 26524 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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