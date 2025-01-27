Смертельная авария южнокорейского самолета: Boeing столкнулся со стаей птиц

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В декабре 2024 года Boeing 737-800 компании Jeju Air разбился в аэропорту Муан, погибло 179 пассажиров. Следствие обнаружило в обоих двигателях остатки байкальских чирков, о которых экипаж предупреждали за 2 минуты до катастрофы.

Следователи опубликовали предварительный отчет о катастрофе пассажирского самолета в Южной Корее: оба двигателя Boeing 737-800 имеют четкие следы удара птицы

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

В конце декабря 2024 года произошла смертельная авиакатастрофа в Южной Корее. Пассажирский самолет из Таиланда, принадлежащий южнокорейской лоукост-авиакомпании Jeju Air, приземлился в международном аэропорту Муан без выдвинутого шасси, - его занесло через дорогу и он был полностью уничтожен сильным ударом о стену. Авиакатастрофа унесла жизни 179 пассажиров на борту.

Согласно предварительному отчету, опубликованному в понедельник оба двигателя разбившегося самолета авиакомпании Jeju Air содержали утиные останки.

Оба двигателя самолета Boeing (BA.N) 737-800 содержали ДНК байкальской чирки, вида перелетных уток, которые прилетают в Южную Корею на зимовку огромными стаями

- говорится в отчете.

Согласно сообщению, анализы обнаружили в двигателях кровь и перья птиц, рост которых составляет от 80 до 95 сантиметров и весят от 2,8 до 3,5 килограмма. Диспетчерская вышка Muan предупредила экипаж о стае птиц примерно за две минуты до этого.

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После крутого правого поворота пилоты подъехали к взлетной полосе с другой стороны. Boeing 737 приземлился без шасси и практически без торможения пробуксовал по полосе. Он врезался в стену, разломился пополам и загорелся.

Дополнение

Сейчас специалисты все еще пытаются определить, что стало ключевой причиной смертоносной авиакатастрофы.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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