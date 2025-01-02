Китайские авиакомпании избегают полетов над РФ после авиакатастрофы в Казахстане - СМИ
Киев • УНН
Некоторые китайские авиаперевозчики начали избегать полетов над юго-западной частью РФ после авиакатастрофы в Казахстане. Новые маршруты в Грузию и Венгрию теперь пролегают через Азербайджан и другие регионы России.
Авиакомпании Китая, похоже, избегают воздушного над юго-западом российской федерации после авиакатастрофы в Казахстане. Речь о рейсах, следующих в Грузию и Венгрию. Об этом сообщает South China Morning Post, пишет УНН.
Детали
Как отмечает издание, рейсы между западным китайским Урумчи и столицей Грузии Тбилиси обходят юго-западный российский регион Дагестан. А самолеты авиакомпаний China Southern Airlines и Air China с 26 декабря входили в воздушное пространство Грузии через Азербайджан после пересечения Каспийского моря и возвращались обратно тем же маршрутом.
Изменения также были замечены на рейсах China Southern, соединяющих столицу Венгрии Будапешт с Гуанчжоу на юге Китая.
Вместо того, чтобы после пересечения Каспийского моря пролететь через Дагестан в Венгрию, самолеты China Southern на прошлой неделе пролетели через центральную и западную Россию, а затем полетели на юг в Будапешт. Стоит заметить, что этим маршрутом авиакомпания иногда пользовалась даже до катастрофы.
Однако большинство китайских перевозчиков продолжают использовать свои первоначальные маршруты через российское воздушное пространство. В частности те, что направляются в Западную Европу и Скандинавию.
Напомним
25 декабря самолет, летевший из Баку в Грозный, изменил маршрут и разбился недалеко от аэропорта города Актау в Казахстане. На борту было 67 человек, 38 погибли.