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Китайські авіакомпанії уникають польотів над рф після авіакатастрофи у Казахстані - ЗМІ

Китайські авіакомпанії уникають польотів над рф після авіакатастрофи у Казахстані - ЗМІ

Київ • УНН

 • 26524 перегляди

Деякі китайські авіаперевізники почали уникати польотів над південно-західною частиною рф після авіакатастрофи в Казахстані. Нові маршрути до Грузії та Угорщини тепер пролягають через Азербайджан та інші регіони росії.

Авіакомпанії Китаю, схоже, уникають повітряного над південним заходом російської федерації після авіакатастрофи у Казахстані. Мова про рейси, які прямують до Грузії та Угорщини. Про це повідомляє South China Morning Post, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання, рейси між західним китайським Урумчі і столицею Грузії Тбілісі оминають південно-західний російський регіон Дагестан. А літаки авіакомпаній China Southern Airlines і Air China з 26 грудня входили в повітряний простір Грузії через Азербайджан після перетину Каспійського моря і поверталися назад тим же маршрутом.

Зміни також були помічені на рейсах China Southern, що з'єднують столицю Угорщини Будапешт з Гуанчжоу на півдні Китаю.

Замість того, щоб після перетину Каспійського моря пролетіти через Дагестан до Угорщини, літаки China Southern минулого тижня пролетіли через центральну і західну Росію, а потім полетіли на південь до Будапешту. Варто зауважити, що цим маршрутом авіакомпанія іноді користувалася навіть до катастрофи.

Однак більшість китайських перевізників продовжують використовувати свої початкові маршрути через російський повітряний простір. Зокрема ті, що прямують до Західної Європи і Скандинавії.

Нагадаємо

25 грудня літак, що летів з Баку до Грозного, змінив маршрут і розбився недалеко від аеропорту міста Актау в Казахстані. На борту було 67 осіб, 38 загинули.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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