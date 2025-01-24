Катастрофа Ил-76: правозащитники заявили о еще одном самолете с пленными
Киев • УНН
Правозащитники обнаружили, что в день катастрофы Ил-76 над Белгородщиной мог быть еще один самолет с украинскими военнопленными. Общее количество пленных для обмена должно было составить около 200 человек.
В день катастрофы Ил-76 над Белгородщиной, вероятно, находился еще один самолет с пленными. Об этом заявила исполнительный директор МИПЧ Татьяна Катриченко во время презентации расследования в Медиацентре Украина, передает УНН.
Также нам удалось узнать, что в этот же момент в небе над Белгородской областью или подлетах был еще как минимум один самолет, который также перевозил военнопленных
Она напомнила, что накануне катастрофы россия сообщала о запланированном обмене, во время которого планировалось передать около 200 военнопленных.
По ее словам, если учесть количество людей на борту обоих самолетов и тех, кого могли перевозить другим транспортом, общая цифра составила около 200 человек. Она также отметила, что среди них были пленные, которых накануне обмена вывели из камер, но не посадили в самолет.
Напомним,
24 января 2024 года в Белгородской области рф разбился самолёт Ил-76. По заявлению россии, на борту находились 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен. В трагедии россия обвинила Украину.