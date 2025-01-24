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Катастрофа Іл-76: правозахисники заявили про ще один літак з полоненими

Катастрофа Іл-76: правозахисники заявили про ще один літак з полоненими

Київ • УНН

 • 54628 перегляди

Правозахисники виявили, що в день катастрофи Іл-76 над Бєлгородщиною міг бути ще один літак з українськими військовополоненими. Загальна кількість полонених для обміну мала становити близько 200 осіб.

У день катастрофи Іл-76 над Бєлгородщиною, ймовірно, перебував ще один літак із полоненими. Про це заявила виконавча директорка МІПЛ Тетяна Катриченко під час презентації розслідування в Медіацентрі Україна, передає УНН.

Також нам вдалося дізнатися, що у цей же момент в небі над Бєлгородською областю або підльотах був ще як мінімум один літак, який також перевозив військовополонених

– розповіла Катриченко.

Вона нагадала, що напередодні катастрофи росія повідомляла про запланований обмін, під час якого планувалося передати близько 200 військовополонених.

За її словами, якщо врахувати кількість людей на борту обох літаків і тих, кого могли перевозити іншим транспортом, загальна цифра становила приблизно 200. Вона також зазначила, що серед них були полонені, яких напередодні обміну вивели з камер, але не посадили в літак.

Нагадаємо

24 січня 2024 року в Бєлгородській області рф розбився літак Іл-76. За заявою росії, на борту перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін. У трагедії росія звинуватила Україну.  

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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