Рік після катастрофи літака Іл-76 у бєлгородській області: що відомо про трагедію

Сьогодні, 24 січня, річниця катастрофи, за якої поблизу російського міста бєлгород, за 100 км від українського кордону, розбився військово-транспортний літак Іл-76. Обставини трагедії досі залишаються невизначеними, а російська сторона продовжує звинувачувати Україну, пише УНН.

24 січня 2024 року у рф у селі яблоново бєлгородської області впав російський військово-транспортний літак Іл-76.

Одразу після аварії міноборони росії заявило, що військово-транспортний літак Іл-76 був збитий українськими військовими. І як стверджувалося, за даними російського відомства, літак зазнав удару зенітного ракетного комплексу, з якого начебто Збройні сили України випустили дві ракети з території Липців у Харківській області.

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Зокрема, країна-агресорка зазначила, що внаслідок катастрофи загинуло 74 особи. Серед них — 6 членів екіпажу, 65 українських військовополонених, яких начебто везли на обмін, а також 3 російських військовослужбовці, які їх супроводжували. Крім того, російська пропагандистка маргарита симоньян, як "доказ", поширила список українських військовополонених, які нібито були на борту Іл-76. Що правда, серед зазначених осіб у цьому переліку, був чоловік, дані якого збігалися з даними обміняного ще 3 січня 2024 року. Власне ця інформація ставить під сумніви заяви рф щодо кількості загиблих.

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Зі свого боку, згодом, після події Головне управління розвідки України підтвердило, що дійсно 24 січня 2024 року мав відбутися обмін військовополоненими. Україна виконала всі домовленості для підготовки обміну полоненими, а от їх безпеку мала забезпечити російська сторона.

росія повинна була попередити про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору перед, як це робилося раніше. Однак, в день катастрофи Україна не отримала інформацію про маршрути, кількість транспортних засобів та способи доставки полонених.

"Посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і в будь-якому разі має обговорюватися обома сторонами, адже в іншому випадку це наражає на небезпеку весь процес обміну", —зазначали ГУР.

Після трагедії Україна наполягла на міжнародному розслідуванні, але росія відмовилася допускати відповідних експертів.

Згодом, Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що Україна не знайшла підтверджень того, що на борту військово-транспортного літака Іл-76, перебувала велика кількість українських військовополонених.

За словами Лубінця, російська сторона не надала жодних доказів, які б підтвердили їхні заяви про загибель 65 полонених. Голова Головного управління розвідки Кирило Буданов також зазначив, що ситуація навколо катастрофи залишається незрозумілою, оскільки росія не передає тіла загиблих.

Довідково

Іл-76 – багатоцільовий військово-транспортний літак, призначений для перевезення військ, техніки та термінових вантажів. На борту може одночасно перебувати до 167 військових або 126 десантників.

Також, літаках Іл-76 можливе розміщення гарматного озброєння. Внутрішнє бомбове завантаження літака – до 10 авіабомб ФАБ-500 кг.