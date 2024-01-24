Падіння літака Іл-76 під бєлгородом: у рф повідомляють про смерть 63 людей на борту
Київ • УНН
Військовий літак Іл-76, на борту якого перебувало 63 людини, розбився під бєлгородом, Росія, всі на борту загинули. Причини авіакатастрофи поки що не встановлені.
На борту Іл-76, що розбився під бєлгородом у рф, було 63 людини, усі загинули, повідомляє російський телеграм-канал 112, пише УНН.
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За даними 112, "на борту Іл-76, що розбився під бєлгородом, попередньо, було 63 людини".
"Усі 63 людини, які знаходилися на борту Іл-76, що розбився під бєлгородом, загинули", - пише телегра-канал 112 з посиланням на джерело.
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