Падение самолета Ил-76 под белгородом: в рф сообщают о смерти 63 человек на борту

На борту Ил-76, разбившегося под белгородом в рф, было 63 человека, все погибли, сообщает российский телеграм-канал 112, пишет УНН.

Детали

По данным 112, "на борту Ил-76, разбившегося под белгородом, предварительно, было 63 человека".

"Все 63 человека, которые находились на борту Ил-76, разбившегося под белгородом, погибли", - пишет телеграм-канал 112 со ссылкой на источник.

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