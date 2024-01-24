В россии сообщают о падении военного самолета Ил-76 в белгородской области: показали кадры

Четыре села оккупированной Луганщины затоплены, в одном проблема не решается уже год - ОВА

Из Макеевки, находящейся под постоянными обстрелами со стороны рф, эвакуировали трех жителей. В четырех селах оккупированной части Луганской области до сих пор не решена проблема подтопления, хотя она существует уже более года.