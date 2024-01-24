Данилов об украинском оружии и ударах по территории рф: 1000 км для нас уже не далекое расстояние

Сейчас очень много уничтожается объектов военной инфраструктуры на территории россии оружием украинского производства. 1000 км для украинского оружия - это не далекое расстояние. Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Очень много сегодня уничтожается объектов военной инфраструктуры в россии - именно нашим родным оружием. На сегодня для нас уже условно 1000 км - это не какое-то далекое расстояние, чтобы мы не могли туда проникнуть. Более того, я могу сказать, что производство нашего оружия на сегодня построено таким образом, что их ПВО не всегда может все это увидеть... - сказал Данилов.

Он заявил, что удары будут продолжаться и будут только усиливаться, до тех пор, пока россияне не уйдут с украинской земли.

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Напомним

Ранее Данилов заявлял, что Украина использует на территории россии оружие только собственного производства.