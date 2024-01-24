Данилов об украинском оружии и ударах по территории рф: 1000 км для нас уже не далекое расстояние

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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
  •  137757 просмотра

Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

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Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами
  •  128385 просмотра

Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами

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В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
  •  145243 просмотра

В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

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Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
23 январь 2024, 08:20  •  150076 просмотра

Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

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Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник
23 январь 2024, 08:03  •  137375 просмотра

Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
22 январь 2024, 16:51  •  167136 просмотра

"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
22 январь 2024, 15:40  •  183362 просмотра

"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
22 январь 2024, 13:19  •  167835 просмотра

Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

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Новости по теме

Данилов об украинском оружии и ударах по территории рф: 1000 км для нас уже не далекое расстояние

Данилов, говоря об украинском оружии, заявил, что 1000 км - уже не далекое расстояние.

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Данилов об украинском оружии и ударах по территории рф: 1000 км для нас уже не далекое расстояние

Прошли пешком более 600 км: в ГУР рассказали детали уничтожения трех вражеских ТУ-22М3 в августе прошлого года

В августе прошлого года группа украинских разведчиков во главе с полковником Олегом Бабием преодолела более 600 км пешком через вражескую территорию, чтобы уничтожить три российских бомбардировщика ТУ-22М3, прекратив бомбардировки украинских городов. В результате операции полковник Бабий погиб.

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Прошли пешком более 600 км: в ГУР рассказали детали уничтожения трех вражеских ТУ-22М3 в августе прошлого года

"Нам не нужны Taurus для атаки на москву" - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что крылатые ракеты Taurus нужны Украине не для нападения на москву или любую часть россии, а для уничтожения российской военной инфраструктуры за линией фронта на украинской территории. Несмотря на решение Германии против передачи ракет, дискуссии по этому вопросу все еще продолжаются.

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"Нам не нужны Taurus для атаки на москву" - Кулеба

Трамп и Байден выиграли праймериз своих партий в Нью-Гемпшире

Бывший президент США Дональд Трамп победил на праймериз Республиканской партии в штате Нью-Гэмпшир. Президент США Джо Байден одержал победу на праймериз Демократической партии в этом штате.

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Трамп и Байден выиграли праймериз своих партий в Нью-Гемпшире

Для борьбы с российскими ДРГ созданы контрдиверсионные резервы - Наев

Украина сформировала контрдиверсионные резервы для борьбы с вероятными российскими диверсионными группами на государственной границе, сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев, командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины. Этот шаг был сделан на фоне усиления попыток вражеских сил прорвать оборону Украины.

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Для борьбы с российскими ДРГ созданы контрдиверсионные резервы - Наев

200 вражеских беспилотников "минуснули" за сутки на Таврическом направлении - Тарнавский

На Таврическом направлении за сутки было обезврежено или уничтожено 200 вражеских беспилотников, количество общих потерь оккупантов достигло 394 человека. Кроме того, уничтожено 54 единицы вооружения и военной техники, в частности танки, ББМ и артиллерийские системы врага.

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200 вражеских беспилотников "минуснули" за сутки на Таврическом направлении - Тарнавский

ВМС ВСУ: россия держит в Черном море три ракетоносителя до 16 "Калибров"

ВМС ВС Украины заявили, что рф имеет три корабля-носителя, оснащенные до 16 крылатыми ракетами "Калибр" в Черном море.

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ВМС ВСУ: россия держит в Черном море три ракетоносителя до 16 "Калибров"

Зеленский ввел в действие решение СНБО об экономической безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский вел в действие решение СНБО о неотложных мерах по обеспечению экономической безопасности в условиях военного положения.

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Зеленский ввел в действие решение СНБО об экономической безопасности

В Полтавской области во время вечерней атаки рф сбили еще три вражеских дрона - ОВА

Во время дроновой атаки российских войск на Полтавскую область Украины были сбиты еще три вражеских беспилотника, о чем сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин. Жертв и разрушений нет.

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В Полтавской области во время вечерней атаки рф сбили еще три вражеских дрона - ОВА

"Жирный крест на потенциале железной дороги из россии на 2024 год": в Гранитном удар в район базирования инженерных подразделений оккупантов - Андрющенко

Удар в поселке Гранитное зафиксирован в район базирования инженерных подразделений оккупантов.

Война •   •  29974 просмотра
"Жирный крест на потенциале железной дороги из россии на 2024 год": в Гранитном удар в район базирования инженерных подразделений оккупантов - Андрющенко