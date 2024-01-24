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Данілов про українську зброю та удари по території рф: 1000 км для нас уже не далека відстань

Данілов про українську зброю та удари по території рф: 1000 км для нас уже не далека відстань

Київ • УНН

 • 27325 перегляди

Данілов, говорячи про українську зброю, заявив, що 1000 км - уже не далека відстань

Зараз дуже багато знищується об’єктів військової інфраструктури на території росії зброєю українського виробництва. 1000 км для української зброї - це не далека відстань. Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Дуже багато сьогодні знищується об'єктів військової інфраструктури на росії – саме нашою рідною зброєю. На сьогодні для нас вже умовно 1000 км – це не є якась далека відстань, щоб ми не могли туди проникнути. Більш того, я можу сказати, що виробництво нашої зброї на сьогодні побудовано в такий спосіб, що їх ППО не завжди може все це побачити…

- сказав Данілов.

Він заявив, що удари триватимуть й будуть лише посилюватися, до того часу, поки росіяни не підуть з української землі.

ГУР атакувало завод з виробництва "Панцирів" у рф, цілі уражено – джерело 21.01.24, 10:59 • 112073 перегляди

Нагадаємо

Раніше Данілов заявляв, що Україна використовує на території росії зброю тільки власного виробництва.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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