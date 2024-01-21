ГУР атакувало завод з виробництва "Панцирів" у рф, цілі уражено – джерело
Київ • УНН
Як повідомляється, українська розвідка атакувала російський завод "Щегловський Вал" у Тулі, де виробляють зенітно-ракетні комплекси "Панцир", вразивши цілі. Завод є одним з найбільших підприємств оборонної промисловості Росії.
Українська розвідка атакувала російський завод "Щегловський вал" у тулі, де виробляють зенітно-ракетні комплекси "Панцир". Про це журналісту УНН повідомили власні джерела, додавши, що цілі уражено.
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Співрозмовник УНН повідомив, що Головне управління розвідки МО України атакувало завод "Щегловський вал" у тулі, де виробляють зенітно-ракетні комплекси "Панцир".
Цілі уражено, триває збір та обробка даних.
Додамо "Щеглівський вал" – це одне з найбільших підприємств оборонної промисловості росії, розташоване у місті тулі.
Завод виробляє бойові машини ЗРПК "Панцир-С" та "Панцир-С1" (а також станції виявлення цілей та багатофункціональні радіолокаційні станції зі складу БМ ЗРПК), бойові відділення "Бахча" та "Бережок", протитанкові ракетні комплекси "Корнет-ЕМ" на базі автомобілів "Тигр", бойові модулі зі складу ЗРПК "Панцир-М" морського базування.
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Нагадаємо
Повідомлялося, що ввечері 20 січня в російській тулі пролунали вибухи. У мережі опублікували відео, де видно "приліт".
Раніше джерела УНН повідомляли, що Головне управління розвідки Міноборони провело спецоперацію під час якої українські безпілотники в ніч на 18 січня здійснили атаку по нафтобазі в ленінградській області рф.