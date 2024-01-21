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ГУР атакувало завод з виробництва "Панцирів" у рф, цілі уражено – джерело

ГУР атакувало завод з виробництва "Панцирів" у рф, цілі уражено – джерело

Київ • УНН

 • 112073 перегляди

Як повідомляється, українська розвідка атакувала російський завод "Щегловський Вал" у Тулі, де виробляють зенітно-ракетні комплекси "Панцир", вразивши цілі. Завод є одним з найбільших підприємств оборонної промисловості Росії.

Українська розвідка атакувала російський завод "Щегловський вал" у тулі, де виробляють зенітно-ракетні комплекси "Панцир". Про це журналісту УНН повідомили власні джерела, додавши, що цілі уражено.  

Деталі

Співрозмовник УНН повідомив, що Головне управління розвідки МО України атакувало завод "Щегловський вал" у тулі, де виробляють зенітно-ракетні комплекси "Панцир".  

Цілі уражено, триває збір та обробка даних. 

- додало джерело, коментуючи роботу ГУР по заводу.  

Додамо "Щеглівський вал" – це одне з найбільших підприємств оборонної промисловості росії, розташоване у місті тулі.

Завод виробляє бойові машини ЗРПК "Панцир-С" та "Панцир-С1" (а також станції виявлення цілей та багатофункціональні радіолокаційні станції зі складу БМ ЗРПК), бойові відділення "Бахча" та "Бережок", протитанкові ракетні комплекси "Корнет-ЕМ" на базі автомобілів "Тигр", бойові модулі зі складу ЗРПК "Панцир-М" морського базування.

В російському порту Усть-Луга сталася потужна пожежа21.01.24, 03:10 • 31727 переглядiв

Нагадаємо

Повідомлялося, що ввечері 20 січня  в російській тулі пролунали вибухи. У мережі опублікували відео, де видно "приліт". 


Раніше джерела УНН повідомляли, що Головне управління розвідки Міноборони провело спецоперацію під час якої українські безпілотники в ніч на 18 січня здійснили атаку по нафтобазі в ленінградській області рф. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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